Gazer представляет два новых продукта – мониторы Gazer HR100 и Gazer HR250

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Линейку автоэлектроники от британского бренда расширили устройства для задних пассажиров. Мониторы уже поступили на полки реселлеров, а также доступны к покупке онлайн.

В преддверии праздников компания Gazer представила два высокопроизводительных монитора для комфорта задних пассажиров. Gazer HR100 и Gazer HR250 стали флагманами в новом направлении разработок.

Ранее производитель анонсировал решения только для водителей и попутчиков по правую руку. Выпустив более 450 мультимедийных устройства и завоевав львиную долю рынка Восточной Европы, компания расширила фокус и на задних пассажиров. В частности на самых требовательных из них – детей.

Gazer HR100 – это универсальный монитор, который позволяет дублировать контент со штатной магнитолы и просматривать фильмы напрямую с флешек. Дисплей монитора не меняет цвета и оттенки в зависимости от угла обзора и погодных условий за окном. Он оснащен Full HD экраном с IPS матрицей и диагональю 11.6’’.

Gazer HR100 – это отличный вариант для семейного автомобиля, на котором малышей возят в школу, на секции и загород. Больше никаких слез и возражений насчет скуки во время езды. Только полезный контент, просмотр и продолжительность которого родители могут контролировать лично.

Вторая модель – Gazer HR250 – представляет собой автомобильный планшет на базе ОС Android. Только с одним преимуществом: монитор вам не придется держать в руках или думать, куда бы его поставить – да так, чтоб не упал.

Модель также оснащена Full HD экраном с IPS матрицей и диагональю 11.6’’. Также модель оборудована Wi-Fi. Он позволяет устанавливать на HR250 приложения из Google Play, пользоваться браузерами, соцсетями и YouTube.

Емкостный сенсор дисплея поддерживает мультитач – за счет чего система откликается на все команды без задержек. Легко управлять играми, а также программами – открытыми на смартфоне. Благодаря интегрированному Bluetooth с монитором можно синхронизировать не только беспроводные наушники, но и мобильный телефон и даже геймпад. Кроме того, на корпусе устройства есть разъемы USB, HDMI и слот для карт памяти micro SD.

Gazer HR250 открывает безграничные возможности в плане развлечений и работы на заднем сидении автомобиля. И, к тому же, освежает дизайн салона – нижняя грань устройства подсвечивается приятным синим цветом.

Оба монитора являются навесными и подходят под любой автомобиль. Они не портят обивку салона, так как устанавливаются на крепление оригинального подголовника. Для управления HR 100 используются кнопки на верхней грани корпуса или пульт ДУ, а для HR 250 — сенсорный дисплей. Все комплектующие, а также монтажные элементы идут в комплекте поставки.

Проверить флагманские мониторы от Gazer в действии, а также приобрести устройства онлайн можно уже сегодня. Список авторизованных точек продажи доступен по ссылке: https://bit.ly/2VTpJ0r