Готуйся до Чорної п’ятниці разом з КТС!





З початку листопада серед українських покупців ходить думка: «Чекати Чорну п’ятницю чи купляти вже?». У нашій КТС-команді знають точно — на Чорну п’ятницю покупки приносять набагато більше задоволення. Вже 27-го листопада буде відбуватися шалений розпродаж улюбленої техніки за мега-цінами, щоб наші клієнти могли отримати найкращі подарунки та купу позитивних емоцій!

Тенденції Чорної п’ятниці по-українськи

За останні роки розпродажі на Black Friday допомогли добре заощадити на великих покупках, адже нашому українському ринку притаманні найбільші знижки на споживчу електроніку, одяг, взуття та аксесуари. Цьогоріч, чим ближче Чорна п’ятниця, тим більше запитів ми отримуємо, а тому підготували не тільки традиційні знижки та акції, а й цікаві пропозиції на абсолютно нові товари для створення смарт-будинку. Оскільки тема розумних гаджетів все більше набирає популярності, в магазинах КТС можна буде знайти топові смарт-пристрої: роботи-пилососи, розумне освітлення, комплекти для безпеки та захисту оселі, гаджети для спорту та краси, смарт-колонки з підтримкою голосових асистентів і багато іншого.

Ми уважно підбирали таку техніку, яку буде легко протестувати та вибрати, адже на Чорну п’ятницю часто шукають техніку на новорічні подарунки. Ми в КТС вирішили, що розумна техніка стане чудовим презентом, адже вона цікава, корисна та робить побут набагато простішим. Ще однією традицією Black Friday для українського споживача є купівля великої техніки — наша мережа завжди стикається з великим попитом на телевізори найбільш популярних діагоналей. У магазинах КТС можна буде знайти телевізори від кращих виробників, з підтримкою Smart TV і трендовим дизайном.

Однак, концентрація уваги більшості клієнтів зараз припадає на смартфони — саме тому, ми вирішили не просто знизити ціни на мобільні пристрої, а підготували для них безліч екстремально крутих подарунків-аксесуарів. Цілі комплекти необхідних захисних чохлів, скла та інших речей для гаджетів будуть доступні в магазинах КТС для всіх акційних смартфонів, тому Чорна п’ятниця буде ідеальним періодом для оновлення своєї техніки.

Поради на Black Friday від КТС

Щоб розпродаж Чорної п’ятниці приніс тільки приємні емоції, пам’ятайте, що варто звертати увагу на знижки тільки від офіційних магазинів. У мережі цифрової техніки КТС ви отримаєте можливість не тільки обрати новий гаджет, а й будете впевнені у власному виборі. Якщо по секрету, то спеціально до Чорної п’ятниці ми готуємо ще й збільшені кредитні пропозиції, щоб наші клієнти могли підібрати ту техніку, про яку мріяли цілий рік! Тож, не поспішайте, складайте списки на покупки та слідкуйте за КТС-пропозиціями на сайті інтернет-магазину — вже 27-го листопада ми нарешті покажемо всі сюрпризи та WOW-ціни на смарт-техніку. Чекатимемо всіх охочих і будьте смарт разом з КТС!