Hisense продовжує успішне партнерство з ФК «Парі Сен-Жермен»





Після плідного першого сезону в союзі із всесвітньо відомим футбольним клубом «Парі Сен-Жермен», компанія Hisense, провідний виробник домашньої електроніки та побутової техніки, з радістю розпочинає другий рік глобального партнерства.

Враховуючи прихід нових гравців, зокрема Лео Мессі, Джанлуїджі Доннарумми, Серхіо Рамоса, Джорджіньо Вейналдума й Ашрафа Хакімі, а також нові зобов’язання Неймара, компанія Hisense сподівається на зміцнення партнерства з паризьким клубом.

Кенді Пань, керівник відділу міжнародного маркетингу компанії Hisense, сказала: «Ми раді розпочати другий рік партнерства з «Парі Сен-Жермен», одним із найуспішніших клубів світу з високим темпом розвитку. Успіх першого року спонукає нас керуватися нашими з клубом спільними цінностями та продовжувати партнерство для сприяння найкомфортнішому домашньому перегляду для Парі Сен-Жермен і їхніх уболівальників. Фанатська підтримка на стадіоні Парк де Пренс у поєднанні з плеядою кращих нових гравців у клубі зробить цей сезон іще видовищнішим».

Марк Армстронг, головний директор із питань партнерства ПСЖ, дав такий коментар: «Приємно бачити, наскільки успішним було партнерство між Hisense і Парі Сен-Жермен упродовж першого року. У ході інноваційної кампанії Hisense «Деталі мають значення» були показані новітні способи залучення наших гравців для демонстрації своєї продукції та особливостей бренду. Цього року ми чекаємо зміцнення партнерських відносин і сподіваємося стати свідками нових кампаній Hisense».

З початком другого року партнерства компанія Hisense надасть клубу широкий асортимент інноваційних продуктів, а також створить демонстраційний куточок на стадіоні Парк де Пренс, де вболівальники зможуть взаємодіяти з її продуктами. Бренд і надалі використовуватиме партнерські відносини для просування своїх інноваційних технологій, надаючи вболівальникам найкращі враження від домашнього перегляду.

Перший рік партнерства сприяв неймовірному продажу та поширенню інформації про бренд Hisense. Першою акцією Hisense, проведеною спільно з клубом на початку цього року, була кампанія ‘Деталі мають значення’, у якій брали участь Неймар, Кейлор Навас, Анхель Ді Марія, Андер Еррера та Преснель Кімпембе. Вона, окрім іншого, залучила величезну кількість зацікавлених осіб за допомогою соціальних і цифрових каналів.

На ключовому ринку бренду Hisense France зафіксовано зростання доходів на 101 % у річному масштабі від початку партнерства в серпні 2020 року до завершення сезону в травні 2021 року. Продаж телевізорів виріс на 100 % у річному масштабі вже за перші шість місяців 2021 року, оскільки за цим стоїть зростання поінформованості про бренд на шість відсотків у 2020–2021 роках.

Враховуючи світову популярність клубу та його великий відсоток вихідців з Південної Америки, партнерство також посприяло зростанню продажу на цьому континенті. У Чилі спонсорство посприяло зростанню кількості проданих телевізорів більш ніж на 350%, а збільшенню доходів від продажу побутової техніки — на 940 % у річному масштабі. Протягом першого року партнерства (з серпня 2020 року по травень 2021 року) продаж підрозділів у Центральній Америці (Панама) виріс на 249 % у річному масштабі, а приріст кількості проданих телевізорів склав 499 %. Тим часом підрозділ Hisense Colombia створив мережу місцевих торгових партнерів, а підрозділ Hisense Argentina розширив сферу діяльності ринку.

Компанія Hisense постійно підтримує партнерські відносини зі значними спортивними заходами по всьому світу завдяки нещодавно оголошеному партнерству на Чемпіонаті світу з футболу 2022, зокрема з УЄФА Євро 2020 та Фіналом чотирьох Ліги націй УЄФА. Спонсорство відзначає присутність компанії Hisense на світовій арені, а товари експортуються в понад 160 країн і регіонів.

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