Hisense U8GQ визнано найкращим сімейним телевізором за версією EISA





Hisense, один із провідних світових виробників побутової електроніки й техніки, отримав виняткове визнання провідних експертів галузі. Телевізор преміумкласу Hisense 4K ULED TV 65U8GQ отримав престижну нагороду EISA у категорії «Сімейні телевізори».

Експертне журі EISA (Expert Imaging and Sound Association), яке щорічно нагороджує найкращі продукти Hi-Fi, домашні кінотеатри, фото- та відеотехніку, продукти автомобільної та мобільної електроніки, охарактеризувало Smart TV як «надзвичайний телевізор за привабливою ціною». Ця нагорода свідчить про постійне прагнення Hisense надавати своїм покупцям високоякісну й надійну продукцію.

Ідеальний перегляд для всієї сім’ї

Телевізор Hisense 65U8GQ задовольняє всі потреби глядачів і забезпечує бездоганний перегляд для всієї сім’ї, що робить його ідеальним телевізором зі Smart TV для сімейної вітальні. Технологія кольору Quantum Dot забезпечує понад мільярд відтінків кольорів, завдяки чому глядач отримує надзвичайну чіткість та зображення найвищої якості. До того ж технологія повноматричного локального затемнення Pro, що містить понад 120 незалежних зон регулювання яскравості, забезпечує дивовижний рівень контрастності. Smart TV також забезпечує чудову якість звуку завдяки вдосконаленій вбудованій звуковій системі, яка підтримує Dolby Atmos®. Вона зробить зображення на екрані ще реальнішим! Незалежно від того, що ви хочете переглянути — новий мультфільм зі своєю дитиною або улюблене кулінарне телешоу — щоразу ви відчуватимете реальність того, що відбувається на екрані.

Hisense: якість, інновації, продуктивність

Hisense — світовий лідер у сфері побутової електроніки й техніки — прагне розробляти інноваційні рішення з урахуванням потреб та вимог споживачів, які ідеально підходять для сучасних будинків. Надійні технології на відстані дотику стали торговою маркою бренду, який прагне надавати своїм споживачам високоякісні продукти. Якість також є одним із ключових критеріїв, за якими EISA, асоціація, яка об’єднує 60 провідних технологічних видань, вебсайти та коментаторів соціальних мереж з 29 країн, вибирає переможців серед продуктів різних категорій. Журі відзначило телевізор Hisense 65U8GQ заповітною нагородою EISA у категорії «Сімейні телевізори», заявивши, що «телевізор 65U8GQ підкреслює визнання компанією Hisense справжньої універсальності плоских екранів».

VIDAA — розважальний центр у затишку власного будинку

Незалежно від того, чи любите ви фільми, чи є пристрасним шанувальником спорту або відданим геймером, Hisense задовольнить ваші потреби. Власна операційна система Hisense VIDAA інтуїтивно зрозуміла і має персоналізовану платформу, яка забезпечує легкий доступ до всіх вбудованих програм та розваг, а також повний контроль над вбудованими функціями, як-от технологія MEMC 120 Гц, Ultra Motion, спортивний режим, HDR 10+, Dolby Vision IQ і IMAX Enhanced. Їх використання дає вам змогу насолоджуватися всіма діями, які ви вибираєте на екрані, забезпечуючи найкращі враження від перегляду. У своїй аргументації журі EISA заявило, що Smart TV, який отримав перемогу, має «чудову, просту у використанні інтелектуальну ОС VIDAA U5, а це означає, що отримати доступ до широкого вибору програм для перегляду відео за запитом і матеріалів за рекомендаціями можна всього лише одним натисканням або за допомогою вбудованих у телевізор голосових помічників Alexa й Google Assistant!».

Hisense продовжить радувати своїх клієнтів