Honor 10 – смартфон ТОП-класса по приемлемой цене

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15 мая 2018 года в Лондоне компания Honor 10 презентовала долгожданный флагман — Honor 10. Основой смартфона стал фирменный процессор последнего поколения Kirin 970. Камера оснащена трендовой технологией AI 2.0 – встроенный искусственный интеллект помогает делать изумительные снимки: сам выбирает идеальные параметры и распознает в кадре более 500 сценариев. Сканер отпечатков расположен в нижней части экрана, «влит» в корпус, тактильно не ощущается и распознает отпечатки, даже если касаться мокрыми пальцами.

Оформив предзаказ Honor 10 по цене 13 999 грн в магазинах национальной сети гаджетов и аксессуаров Цитрус, можно получить в подарок беспроводные наушники Huawei AM-61.

Сочетание процессора Kirin 970, 4гБ ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти в связке с фирменной оболочкой EMUI обеспечивает максимальную функциональность смартфона. Из коробки предустановлен новейший Android 8.1. Чип содержит восемь вычислительных ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц), графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.

Камера смартфона оснащена инновационной технологией AI (искусственного интеллекта), которая превращает каждый снимок в шедевр. Возможность AI — распознавать более 500 различных сценариев съемки: будь то фото животного или красивого заката — автоматически выбираются максимально верные настройки для фотографии. И для этого не нужны профессиональные навыки фотографа!

Дизайн Honor 10 уникальный: тонкий глянцевый корпус, модная «челка» в верхней части дисплея. В Украине модель представлена двумя цветами – черным и синим. Красивейшая задняя крышка синей модели в действительности сделана не из стекла, а ударостойкого сплава, под которым 15 слоёв плёнки с нанопокрытием (которая выдает узоры, напоминающие северное сияние). Металлические боковины очень удобные –смартфон выглядит надежным и компактным.

Габариты составляют 149,6×71,2×7,7 мм, вес — 153 грамма. Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280×1080 точек и трендовым соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: там установлены датчики и 24-мегапиксельная селфи-камера.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, IR-порт, модуль NFC, порт USB Type-C, приемник GPS/ГЛОНАСС. С помощью IR-порта можно дистанционно управлять техникой. Смартфон получил Hi-Fi аудиочип АК4376А и полноценный 3,5 мм разъем для подключения наушников.

Безопасность личных данных поддерживается двумя передовыми типами защиты данных: распознавание лица и ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Распознавание лица функционирует при разном освещении, даже в темное время суток. А ультразвуковой сканер отпечатка распознает отпечатки, даже если касаться мокрыми пальцами.

Благодаря сочетанию технических характеристик, дизайна и цены Honor 10 может занять лидирующие позиции в продажах в ближайшее время.