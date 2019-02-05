Huawei дарит возможность увидеть Полярное сияние

Подразделение Consumer Business Group (CBG) в Украине объявляет конкурс среди владельцев Huawei P smart 2019. Для того чтобы принять участие, пользователям необходимо снять видео о смартфоне и опубликовать в социальных сетях в период с 25 января по 14 февраля. Победитель отправится в Лапландию, где можно будет полюбоваться Полярным сиянием, все оттенки которого передает цвет корпуса Huawei P smart 2019 с одноименным названием.

В акции смогут принять участие владельцы Huawei P smart 2019, а также те, кто приобретет смартфон во время конкурса. Для этого нужно снять небольшое видео о смартфоне P smart 2019 и опубликовать его на своей странице в Facebook или Instagram с хэштегом #huaweipolartrip. После этого следует зарегистрироваться в специальной гугл-форме для участников акции.

В конце конкурса Huawei выберет победителя с помощью программы random.org. Ценный приз – поездка в Лапландию на несколько дней, где можно будет увидеть знаменитое Полярное сияние, оттенки которого перекликаются с трендовым цветом Huawei P smart 2019.

Кроме привлекательного дизайна обладатели Huawei P smart 2019 смогут наслаждаться множеством преимуществ. Huawei P smart 2019 работает под управлением энергоэффективного 8-ядерного процессора Kirin 710 с технологией ускорения графики GPU Turbo 2.0 и поддержкой искусственного интеллекта (AI). Смартфон имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить в устройстве объемную галерею фото-, видео- и аудиоконтента. Также устройство оснащено интеллектуальными камерами: двойной основной (13 Мп, f/1.8 и 2 Мп) и 8 Мп фронтальной.

Имя победителя, а также краткое описание программы тура будут опубликованы 15 февраля на странице Huawei в соцсетях. Поездка в Лапландию состоится в начале марта.