Huawei объявляет о старте ежегодного фотоконкурса Next Image Awards 2020 с призовым фондом в 10 000 долларов США

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Участвуйте в конкурсе Huawei Next Image Awards 2020 — удивите мир и жюри своими вдохновляющими фотографиями и получите денежный приз в 10 000 долларов США! Конкурс проходит на двух уровнях: глобальном и локальном. Удваивайте свои шансы на победу!

Исследуйте мир

Лишь один клик затвора фотокамеры отделяет вас от съемки магии момента. Стоит отдать ему должное, ведь каждое мгновение вокруг нас происходят чудеса. Мы учимся ценить их в трудные времена. Поэтому даже такие мелочи, как улыбка малыша, цветущие растения или закат, приобретают особое значение.

Благодаря фотографии вы можете любоваться красотой пейзажей или почувствовать эмоции людей других национальностей и культур. Созерцание фотографий напоминает нам о близких, вызывает приятные воспоминания и показывает, как все меняется с течением времени.

Фотографируйте красоту вместе с Huawei…

Huawei внедряет передовые технологии в смартфоны, которые обеспечивают высокое качество мобильной фотографии. Благодаря партнерству Huawei и Leica пользователи техники Huawei могут снимать захватывающие фото и видео.

Смартфон Huawei P40 Pro оснащен системой из четырех камер Leica Ultra Vision, включающей 50-мегапиксельную основную камеру, 40-мегапиксельную широкоугольную камеру, 12-мегапиксельную телефотокамеру с поддержкой 5-кратного оптического, 10-кратного гибридного и максимального 50-кратного зумов, а также ToF-камеру для портретных снимков.

Возможности фотосъемки с помощью смартфонов Huawei охватывают все возможные сценарии. Единственное ограничение — ваше воображение.

… и делитесь ею

Сейчас Huawei приглашает миллионное сообщество создать и поделиться своими увлекательными изображениями в рамках конкурса Huawei Next Image Awards 2020. Это самый масштабный в мире конкурс мобильной фотографии и видеороликов, в котором только в 2019 году приняли участие более 500 000 пользователей.

В конкурсе могут принять участие фото и видео, снятые на смартфон Huawei, в шести различных категориях, а именно:

Преодолевая расстояние (Near Far) : съемка с использованием телеобъектива (в приближении), суперширокоугольного или макрообъектива.

: съемка с использованием телеобъектива (в приближении), суперширокоугольного или макрообъектива. Красота ночи (Good Night) : съемка при слабом освещении.

: съемка при слабом освещении. Привет, жизнь! (Hello, Life!) : снимайте и делитесь эмоциями или яркими моментами вашей повседневной жизни.

: снимайте и делитесь эмоциями или яркими моментами вашей повседневной жизни. Лица (Faces) : экспериментируйте с индивидуальностью и потенциалом портретной фотографии. Фотографируйте лица тех, кто рядом.

: экспериментируйте с индивидуальностью и потенциалом портретной фотографии. Фотографируйте лица тех, кто рядом. Моменты (Live Moments) : снимайте и создавайте короткие видео до 10 минут. Раскройте свои творческие возможности и делитесь положительными историями в видеоформате.

: снимайте и создавайте короткие видео до 10 минут. Раскройте свои творческие возможности и делитесь положительными историями в видеоформате. История (Storyteller): используйте несколько фотографий, чтобы рассказать свою историю. История должна содержать 3-9 фотографий.

Срок подачи заявок — 31 июля 2020 года, до 19:00 по киевскому времени!

Победителей выберут

Как и всегда, в 2020 году победителей выберут мировые признанные эксперты в области фотографии. Состав глобального жюри:

Стив Маккарри (Steve McCurry) — обладатель многочисленных наград, в частности, Robert Capa Medal (Медаль Роберта Капы), награды National Press Photographer’s Award, а также четырех наград Jose Awards. Последователь французской культуры и искусства, он создал одно из самых известных и знаковых в истории фото «Афганская девочка».

— обладатель многочисленных наград, в частности, Robert Capa Medal (Медаль Роберта Капы), награды National Press Photographer’s Award, а также четырех наград Jose Awards. Последователь французской культуры и искусства, он создал одно из самых известных и знаковых в истории фото «Афганская девочка». Елизавета Породина (Elizaveta Porodina) — известный фешн- и портретный фотограф из России. Ее работы в области экспериментальной моды и изобразительной фотографии известны использованием альтернативных форм и привлекательных цветов.

— известный фешн- и портретный фотограф из России. Ее работы в области экспериментальной моды и изобразительной фотографии известны использованием альтернативных форм и привлекательных цветов. Рубен Краббе (Reuben Krabbe) — канадский фотограф экстремальных видов спорта, который использует креативные техники фотографии для изображения поляризованных стилей и явлений, например, солнечного затмения.

— канадский фотограф экстремальных видов спорта, который использует креативные техники фотографии для изображения поляризованных стилей и явлений, например, солнечного затмения. Каролина Хенке (Karolina Henke) — шведский фотограф с уникальным визуальным нарративом и художественной идентичностью, известный в области международной фешн- и художественной фотографии.

— шведский фотограф с уникальным визуальным нарративом и художественной идентичностью, известный в области международной фешн- и художественной фотографии. Эндрю Гаррихи (Andrew Garrihy), глобальный директор отдела рекламы Huawei Consumer Business Group, и Ли Чанчжу (Li Changzhu), вице-президент департамента маркетинга Huawei CBG, также помогут определить победителей.

Жюри локального конкурса Huawei Next Image 2020 в Украине:

Антон Степанюк , маркетинг-директор Huawei CBG в Украине;

, маркетинг-директор Huawei CBG в Украине; Аллан Чен , директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине;

, директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине; Иван Шолудько, фотограф, победитель фотоконкурсов Huawei Next Image Awards 2018 и Huawei Infocus Awards 2019.

Воплощайте мечты в жизнь

Каждый участник глобального конкурса может получить следующие награды

Гран-при: фотограф года (3 победителя)

Фонд Next-image Creation Fund размером 10 000 долларов США (до налогообложения)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, случайный цвет)

Электронный сертификат победителя

Победители в категориях (15 победителей)

Фонд Next-image Creation Fund размером 1000 долларов США (до налогообложения)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, случайный цвет)

Электронный сертификат победителя

Призеры (50 победителей)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, случайный цвет)

Электронный сертификат победителя

Поощрительная премия (5 победителей)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, случайный цвет)

Электронный сертификат победителя

В Украине участники локального конкурса Huawei Next Image Awards 2020 могут получить:

1) Huawei P40 Pro — для 1-го Победителя Конкурса;

2) Huawei P40 — для 2-го Победителя Конкурса;

3) Huawei P40 lite — для 3-го Победителя Конкурса.

Чтобы узнать больше о глобальном конкурсе Huawei Next Image Awards 2020 и условиях участия, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт конкурса (https://gallery.consumer.HUAWEI.com). Чтобы узнать больше о локальном конкурсе и условиях участия, пожалуйста, посетите официальную страницу на Facebook.