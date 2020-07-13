Huawei объявляет о старте конкурса Huawei AppsUp для разработчиков с общим призовым фондом в 1 млн долларов США

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Компания приглашает к участию в конкурсе Huawei AppsUp. Общий призовой фонд в 1 млн долларов США предназначен для глобальных разработчиков, работающих с мобильными сервисами Huawei Mobile Services

Huawei, ведущая глобальная технологическая компания, приглашает разработчиков со всего мира принять участие в конкурсе по созданию мобильных приложений на платформе Huawei Mobile Services — Huawei AppsUp. Цель конкурса — объединить лучших разработчиков и предоставить возможность для демонстрации их работ и навыков.

На ежегодном конкурсе Huawei AppsUp участники смогут испытать свои силы на глобальном уровне, используя полный набор инструментов и ресурсов Huawei Mobile Services (HMS) и HMS Core. Благодаря им они смогут создать инновационные приложения. Пять региональных мероприятий пройдут в Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Финальное мероприятие состоится в прямом эфире.

Конкурс дает шанс талантливым разработчикам выиграть приз в более 20 000 долларов США, при этом общий призовой фонд составляет 1 млн долларов США. Помимо финансового вознаграждения финалисты также смогут продвигать свои работы в магазине приложений Huawei AppGallery. Их увидят сотни миллионов пользователей устройств компании в более чем 170 странах.

Наиболее успешные конкурсанты смогут воспользоваться ресурсами для продвижения своих продуктов в магазине приложений Huawei AppGallery, получить дальнейшие инвестиционные возможности, эксклюзивный доступ к мероприятиям, курсам и сертификации Huawei для разработчиков, а также новый смартфон Huawei P40 Pro. Для определенных категорий, в частности «Выдающаяся игра» (Outstanding Game) и «Выдающаяся инновация» (Outstanding Innovation), предусмотрены специальные призы.

HMS Core, набор инструментов и сервисов Huawei для разработчиков, на данный момент охватывает более 1,4 млн зарегистрированных разработчиков и 60 000 приложений по всему миру. Конкурсные приложения должны способствовать развитию интеллектуальных технологий, чтобы усовершенствовать пользовательский опыт в ежедневных сценариях работы устройств Huawei.

Как принять участие?

С 30 июня по 30 августа 2020 года конкурсанты должны зарегистрироваться для участия в конкурсе на официальном сайте. Зарегистрироваться могут как отдельные лица, так и команды до 3 человек.

Основой для всех приложений должен быть HMS Core. Конкурсные работы необходимо прислать до 18:00 (UTC+8) 30 августа 2020 года. Жюри, в состав которого входят отраслевые эксперты и лидеры Huawei, будет оценивать каждую заявку на ее функциональность, инновационность, коммерческую ценность и практичность.

В дальнейшем 20 лучших приложений из каждого региона будут оцениваться путем публичного голосования на веб-сайте конкурса и в магазине приложений Huawei AppGallery. Самые популярные приложения получат дополнительные баллы на финальном мероприятии.

В октябре финалисты представят свои приложения жюри в борьбе за главный приз во время финальной церемонии.

Чтобы получить дополнительную информацию о конкурсе Huawei AppsUp, пожалуйста, посетите сайт Huawei AppsUp.

Контакты в Украине для получения консультации по поводу конкурса: [email protected]

Ключевые даты конкурса:

Регистрация для участия в конкурсе: 30 июня ‒ 30 августа 2020 года

Срок подачи приложений: 30 августа 2020 года

Оценка жюри: 31 августа ‒ 20 сентября 2020 года

Публичное голосование: 21 сентября ‒ 4 октября 2020 года

Финал конкурса: октябрь 2020 года, даты будут объявлены позже

Награды:

«Выдающееся приложение» (Outstanding App) (x5 победителей для каждого региона) денежный приз в размере 15 000 долларов США

«Выдающаяся игра» (Outstanding Game) (x3 победителя для каждого региона) денежный приз в размере 15 000 долларов США

Почетная награда (Honourable Award) (x12 победителей для каждого региона) денежный приз в размере 2 500 долларов США

«Приложение с лучшим социальным влиянием» (Best Social Impact App) (*3 победителя для каждого региона) денежный приз в размере 5 000 долларов США «Самое популярное приложение» (Most popular App) (*1 победитель для каждого региона) денежный приз в размере 5 000 долларов США



Источник: Huawei