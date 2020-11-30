Игра Dystopia: Contest of Heroes вышла в Huawei AppGallery

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Компания Huawei представила новый шутер-антиутопию Dystopia: Contest of Heroes на фирменной платформе AppGallery. Игру в стиле киберпанк создала латвийская независимая студия Beetroot Lab.

Dystopia: Contest of Heroes ― это бесплатный шутер-стратегия для большого количества игроков с высококачественной и яркой графикой и большим выбором оружия, 3D-персонажей и настроек.

Действие игры происходит в постапокалиптическом Нью-Йорке в 2065 году. Задача игроков ― построить империю, захватывая районы города и собирая снаряжение, а также атакуя других игроков и создавая социальные альянсы.

Отличительная черта Dystopia: Contest of Heroes заключается в наличии серии турниров, где одновременно могут соревноваться игроки со всего мира. Кульминацией является главный ежегодный турнир, который проводит бренд-персонаж игры Конор МакГрегор* ― ирландский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC.

Благодаря партнерству между Huawei и Beetroot Lab игра стала доступной пользователям платформы AppGallery во всем мире. Все новые гаджеты Huawei автоматически будут предлагать установить ее после активации устройства.

Скачать стратегию Dystopia: Contest of Heroes можно в AppGallery или по ссылке.

Напомним, что сейчас в Huawei AppGallery доступны уже 430 украинских приложений. В частности, это топовые локальные приложения — Дія, Новая Почта, Monobank, Portmone, Megogo, Приват 24, Rozetka, EasyWay и другие.

*По условиям многолетнего соглашения между Конором МакГрегором, Beetroot Lab и Paradigm Sports Management.