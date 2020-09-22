Інноваційний хаб МТСБУ продовжує відбір стартапів





Наприкінці минулого року розпочав роботу інноваційний хаб МТСБУ, який допомагає розвивати і просувати технологічні стартапи у фінансовій галузі, зокрема, страхуванні і сфері безпеки дорожнього руху.

В рамках роботи хабу інноваційні проекти-стартапи презентують свої технологічні рішення МТСБУ і отримують консультаційну, організаційну та інформаційну допомогу щодо законодавчої бази і нормативних вимог в сфері ОСЦПВ та безпеки дорожнього руху, бізнес-процесів, специфіки клієнтської поведінки у моторному страхуванні. Оскільки МТСБУ є об’єднанням страховиків, що працюють на ринку ОСЦПВ, Бюро також вбачає свою роль у допомозі стартапам знаходити партнерів серед страхових компаній-членів Бюро, сприяти створенню взаємовигідних відносин між страховиками ОСЦПВ і проектами, що розробляють рішення для технологічної трансформації фінансової екосистеми.

Експертна група МТСБУ, що проводить аналіз запропонованих інноваційних рішень і сервісів, проаналізувала та організувала презентації декількох проектів з категорії іншуртех. Функції експертної групи — прийняття рішення щодо доцільності підтримки стартапу, встановлює механізми і шляхи підтримки (допомога в отриманні фінансування, медіапідтримка, організаційна підтримка тощо).

Експертною групою найпершим був відібраний проект «Мій поліс» – мобільний застосунок, який використовується для оформлення електронного європротоколу при ДТП. Експерти високо оцінили практичну перспективність застосунку з точки зору доповнення вже працюючого сервісу оформлення електронного європротоколу через веб-інтерфейс, що розширить коло користувачів європротоколу та підвищить зручність його використання.

Найближчим часом експертна група розгляне три нові проекти, що надійшли до хабу:

Помічник при ДТП: мобільний застосунок, що допомагатиме дотримуватись необхідної послідовності дій у разі ДТП на території України та поза межами України (ДТП на території країн, що входять до системи «Зелена картка»), в тому числі для отримання першої медичної допомоги.

Також застосунок дасть змогу укласти електронний європротокол у визначених законодавством випадках, міститиме контакти страховиків ОСЦПВ, відповіді на часті запитання щодо здійснення ОСЦПВ і повідомлення з новинами у сфері дорожнього руху та автострахування. Зараз проект знаходиться на стадії прототипу.

VIAPP – перша в України SAAS-платформа он-лайн страхування з мультиплікатором під «прайвіт лейбл». Завдяки платформі страхувальники зможуть оформити он-лайн договори автострахування, медичного страхування, страхування майна та туристичного страхування для осіб, що виїжджають за кордон. В перспективі передбачена інтеграція платформи з державними онлайн сервісами (Дія, SmartSity), запровадження сервісів сповіщення клієнтів платформи про евакуацію автівки та накладання штрафів за порушення правил дорожнього руху, опції соціальних проектів. Єврокомісар – он-лайн проект, що націлений на вирішення типових проблем учасників дорожнього руху у випадку настання дорожньої пригоди, та прискорення процесу оформлення ДТП. Рішення передбачає такі опції:

швидка відправка європротоколу, повідомлення про ДТП та заяви на виплату до страховика

можливість оформлення ДТП без інтернет покриття

автоматизація роботи відділу врегулювання страховика ОСЦПВ

єдина база сервісів, необхідних у разі ДТП

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко прокоментував: «Чекаємо на нові звернення від стартапів, які хочуть активно долучитись до процесу інноваційного розвитку сфери страхування. Сучасний іншуртех має багато напрямків, від інтегрованих платформ, інтернету речей до рішень, що допомагають автоматично запобігати страховому шахрайству та інструментів поведінкової аналітики. Ми зацікавлені, щоб до хабу долучались проекти різних напрямків задля всебічної діджитальної трансформації галузі».

Нагадаємо, для участі у роботі хаба стартапам необхідно надіслати презентацію на електронну адресу Проектного офісу МТСБУ [email protected]