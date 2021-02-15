IT-компанія Agilie, розробник мобільного додатку SharkTaxi, презентувала дитячий мультик про машинку Шаркі





Українська девелоперська компанія Agilie турбується навіть про наймолодших своїх користувачів, піклуючись про те, щоб поїздки на таксі були більш захоплюючими та пізнавальними. Розповімо докладніше.

SharkTaxi для безпечних поїздок

Спершу кілька слів про сам сервіс. Це платформа, за допомогою якої пасажири можуть швидко і зручно замовляти таксі. Такий додаток виявився затребуваним і завоював добру репутацію в найкоротші строки.

Інтерфейс SharkTaxi дає можливість користувачам замовляти таксі зі смартфонів, планшетів і комп’ютерів швидко та без проблем. Незважаючи на всі переваги цього сервісу, розробники продовжують процесс удосконалення та підвищують функціональність додатку.

За рік платформа здобула своє місце на ринку, обійшовши серйозних конкурентів. На даний момент додаток налічує понад 3.000.000 клієнтів і близько 112.000 водіїв. Відтак, SharkTaxi пропонує корисні функції для різних груп користувачів. Розглянемо докладніше.

Функціонал для пасажирів:

виклик таксі (в тому числі й на далекі відстані);

відстеження місцезнаходження водія;

спілкування в чаті;

пуш-повідомлення;

будь-які способи оплати;

бонуси;

системи рейтингу;

історія поїздок.

Функціонал для водіїв:

можливість додати документи (наприклад, водійські права);

інструменти для розрахунку вартості поїздок;

рейтингова система;

корисні повідомлення;

історія поїздок.

Також є ряд функцій для адмінів, завдяки яким можна регулювати роботу всієї площадки та вирішувати суперечки між водієм і пасажиром.

Користуватися SharkTaxi досить просто. Необхідно лише завантажити собі додаток, зареєструватися, включити геолокацію, вказати пункт призначення, вибрати клас машини, визначити час поїздки та підтвердити замовлення.

Компанія Agilie розробляла дану платформу з нуля. Експерти доклали чимало зусиль, щоб забезпечити високу швидкість функціонування цього ресурсу.

Власники додатку приділили особливу увагу безпеці своїх клієнтів, адже зараз у період карантину це питання стає особливо значущим. Тому водії регулярно дезінфікують салон автомобіля, їздять у масках і дотримуються всіх інших запобіжних заходів.

Компанія стежить за здоров’ям своїх пасажирів і водіїв, крім того, ретельно перевіряє кваліфікацію останніх.

Мультик Шаркі для поїздок із дітьми

Приємно відзначити таку турботу з боку власників SharkTaxi. Мультик про машину на ім’я Шаркі зможе скрасити нудну поїздку для маленьких пасажирів.

Дійсно, судячи з відгуків, діти із задоволенням стежать за захоплюючими пригодами Шаркі та його друзів. Усі герої дуже цікаві та різнопланові — це сам Шаркі, його молодша сестра Джессі, дідусь, друг діджей Додж, вчителька англійської мови Сюзі та інші.

Мультик яскравий, кольоровий, і голоси героїв дуже приємні. Користувачі стверджують, що інтерфейс також досить якісний, і деталі промальовані дуже реалістично. Це чудовий, добрий та повчальний мультфільм із душею, гарною музикою й приємним сюжетом.

Компанія Agilie — розробник мобільних додатків в Україні

Agilie — це команда фахівців, яка розробляє мобільні додатки та веб-ресурси, створює гнучкі та адаптивні стартапи, а також працює над оптимізацією існуючих платформ вже більше 10 років. Експерти Agilie не бояться труднощів і готові взяти до роботи проекти будь-якого рівня складності.

Переваги компанії:

розробка передових цифрових ресурсів, що сприяють збільшенню можливостей бізнес-клієнтів;

створення більш 200 проектів різних видів і рівнів складності;

ефективне інтегрування інноваційних концепцій;

надання повного пакету послуг (розробка мобільних додатків, фронтенд, бекенд, веб-дизайн, графічний дизайн, та інше);

створення найоптимальніших рішень для кожної платформи;

гарантія дотримання всіх дедлайнів і завершення проектних робіт в призначений час;

адекватне співвідношення вартості послуг та якості кінцевого продукту;

гарантія повної конфіденційності при роботі з клієнтами (NDA);

допомога починаючим IT фахівцям (курси в Agilie IT School);

безперервний професійний ріст співробітників Agilie.

Команда Agilie готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб максимально ефективно реалізувати ідеї клієнта в першокласний онлайн-сервіс.

Можливо, ви хочете встановити собі мобільну платформу SharkTaxi:

Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shark.taxi.client

iOS — https://apps.apple.com/us/app/shark-taxi/id779587448