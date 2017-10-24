JESY J9S — смартфон со степенью защиты IP69K!

С гордостью представляем вам защищенный смартфон JESY J9S — идеальное решение для продвинутых пользователей!

Смартфон работает на чистом Android 7.0 с быстрым 4-ядерным процессором и 4 ГБ оперативной памяти. Защищает J9S уникальный корпус из высокотехнологичного полимера Covestro, который применяется в автомобилях высокого класса. Этот материал действуют как мощный амортизатор, защищающий смартфон при падении, а также в целом от физических повреждений.

Но истинная красота J9S лежит под поверхностью, где вы обнаружите емкий аккумулятор! Прошли те времена, когда вы заряжали свой телефон каждую ночь. J9S вы можете спокойно пользоваться целыми днями, не заряжая его. При использовании аппарат демонстрирует до 16 часов активного экрана. И это современный аппарат для современного пользователя, поэтому он оснащен технологией беспроводной зарядки QI.

Но, возможно, нашим самым большим достижением является встроенная система аппаратных и программных технологий для тех, кто любит активный отдых. И это не только защита по стандарту IP69K, которая позволяет полностью погружать смартфон в воду без повреждений. Он имеет большой набор инструментов, включая датчик давления воздуха, датчик магнитного поля и усовершенствованный гироскоп для расчета высоты и направления.

Чтобы посмотреть, каким должен быть профессиональный смартфон, и детальнее узнать, почему JESY J9S является самым прочным аппаратом в своем классе, посетите наш официальный сайт.

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