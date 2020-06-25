Как без сайта продать товар, билеты на вебинар, сертификаты на услуги или собрать средства?

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Выход бизнеса в онлайн, зачастую требует создание сайта. Особенно актуальный переход стал в период ввода карантинных мер. При этом, для малого бизнеса нет необходимости в полноценных сайтах, с дополнительными затратами средств и времени на реализацию.

Создать страницу, с помощью которой можно продать товар или услуги, с минимально необходимым функционалом и возможностью получить оплату от клиента, возможно с помощью решения от WayForPay. Сервис позволяет создать специальную страницу (Social.Invoice) за несколько минут, через которую можно продать товар, билет на событие, сертификат на услуги или собрать средства. При этом нет никаких фиксированных платежей за использование сервиса. Комиссия 2,5% , взимается только за успешно проведенные платежи. Оплата на странице поступит на указанный расчетный счет или карту.

Страницу можно формировать самостоятельно выбирая необходимое изображение, описание, дополнительные поля, цветовое решение и название ссылки. Также, на странице можно настроить необходимые платежные методы (Карты, Google Pay, Apple Pay, Приват24). Доступна также оплата в рассрочку онлайн от трех банков, при этом продавцу нет необходимости в подписании дополнительных договоров на каждый платежный метод.

Решение Social.Invoice (соц. инвойс) подходит как небольшому онлайн бизнесу, так и оффлайн продавцам. На данный момент функционал сервиса позволяет создать страницы:

Для продажи товаров;

Для продажи билетов на онлайн или оффлайн мероприятия;

Для продажи сертификатов;

Для сбора средств;

Универсальные страницы.

В зависимости от выбранного вида страницы будет доступен дополнительный функционал: для продажи товаров будет возможность запросить адрес доставки у покупателя, для сертификатов будет формироваться и отправляться эл. сертификат на почту, для билетных страниц будет возможность создать несколько видов билетов, отложить продажу или настроить рост цены билета в зависимости от даты.

Все платежи произведенные на странице можно контролировать с помощью WayForPay_bot в Viber, Telegram, Facebook Messenger. Бот будет уведомлять о платежах, высылать данные о покупателе, а также информировать об остатках товара/билетов/сертификатов/необходимой суммы для сбора средств.

Для продажи товаров

Можно указать доступное количество товаров к продаже. Клиент при оплате самостоятельно сможет выбрать количество товаров для покупки и оплатить. Также у клиента на странице можно узнать адрес для доставки.

Данные по доставке и информацию о покупателе можно просматривать в личном кабинете WayForPay.

Для продажи билетов на события

Можно создать страницу для онлайн или оффлайн мероприятий (семинары, вебинары, конференции, пр.), задать доступное количество билетов, указать один вид или несколько видов билетов для продажи через страницу. Покупатель сможет выбрать и оплатить билеты через соц. инвойс. На странице можно указать адрес события или оставить ссылку на онлайн трансляцию, добавить контакты для связи с организатором. Доступно создание бесплатных событий — на странице пользователь сможет зарегистрироваться на мероприятие.

Также можно анонсировать старт продаж с помощью опции “Отложенный старт продаж” или менять стоимость билета в зависимости от даты.

Данные о покупателях можно просматривать в личном кабинете WayForPay.

Для продажи сертификатов

Инструмент может быть полезен кафе, ресторанам, бизнесу в сфере развлечений и образования, квест-комнатам, салонам красоты и прочим оффлайн-заведениям, которым так важно сейчас поддержать свой бизнес. За несколько минут можно создать страницу компании и продавать сертификаты на свои услуги.

Можно создать один или несколько видов сертификатов на странице.

После оплаты продавец получает уведомление о приобретенных у него на странице сертификатах. А клиент получит на email номер сертификата, с которым потом сможет обратиться к продавцу и получить приобретенную услугу.

Для сбора средств

При формировании страницы можно указать необходимый размер суммы для сбора средств. На самом инвойсе будет отображать сумма собранных средств через инвойс и сколько осталось собрать для достижения цели. Как только сумма будет собрана, на странице появится уведомление, что заявленная сумма уже собрана.

Универсальный Social.Invoice

Покупатель сам будет вводить сумму платежа или сумма оплаты предварительно задается при формировании инвойса. Можно также использовать для сбора средств или для продаж.

Как создать свой Social.Invoice?

Необходимо зарегистрироваться в WayForPay, внести необходимые настройки (выбрать платежные методы, указать куда будут выплачиваться средства, настроить уведомления по платежам, оформить страницу) и активировать магазин для приема платежей.

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