5 жовтня бренд Anda Seat презентував нову лінійку ігрових крісел спільно з українською кіберспортивною командою NAVI (Natus Vincere) – чемпіонами світу 2020 року. Тепер вони сидітимуть в нових кріслах від бренду.

Розповідаємо, які особливості є в Anda Seat і чому вони підходять і для довгих ігрових сесій, і для робочого місця вдома.

Як усе починалося

Компанію Anda Seat заснували 2007 року. Спочатку вона випускала сидіння для спортивних автомобілів і крісла, у яких відпочивають гравці на стадіоні. Коли бренд запустив повний цикл виробництва, він почав надавати ОЕМ-послуги (виробництво деталей та обладнання, які продають іншим виробникам. – Прим. ред.) у 2013 році: виготовляв ігрові крісла відомим світовим брендам. Уже 2016 року компанія випустила перші крісла для геймерів під власним іменем.

Нова лінійка з NAVI – не перша колаборація бренду з кіберспортивними клубами. Наприклад, Anda Seat є офіційним спонсором команди Fnatic, що стала світовим чемпіоном ігрових турнірів 2019 року. Крісла Anda Seat вибирають такі кіберспортивні команди, як LGD, AHQ Esports, Victorious Gaming, Victory Five та OMG.

Подушки з ефектом пам’яті і сталевий каркас

«Anda Seat є лідером з виробництва кіберспортивних крісел на ринках США, Канади, Австралії та Європи в більш ніж 30 країнах світу. Ми виходимо на український ринок, щоб полегшити життя всім, хто довго сидить за комп’ютером, працюючи, граючи або переглядаючи соцмережі», – говорять у компанії.

Бренд проводив наукові дослідження з ергономіки та функціоналу, тому крісла Anda Seat мають ряд особливостей:

Цілісний каркас повністю роблять зі сталі. Він виготовлений із зігнутої труби товщиною 2 мм та діаметром 22 мм, витримує навантаження до 200 кг і має довічну гарантію.

Він виготовлений із зігнутої труби товщиною 2 мм та діаметром 22 мм, витримує навантаження до 200 кг і має довічну гарантію. Ергономічний дизайн AD+ . Він є фізіологічним для хребта й дозволяє сидіти без дискомфорту і втоми багато годин поспіль.

. Він є фізіологічним для хребта й дозволяє сидіти без дискомфорту і втоми багато годин поспіль. Три варіанти обшивки:

— шкіра ПВХ – міцна, м’яка на дотик, стійка до тріщин і плям, довго зберігає форму;

— лляна тканина – приємна до тіла будь-якої пори року та легка в догляді;

— італійська натуральна шкіра Nappa – завдяки м’якості та міцності її використовують в обшивці салону таких автомобілів, як BMW, Mercedes, Porsche тощо.

— шкіра ПВХ – міцна, м’яка на дотик, стійка до тріщин і плям, довго зберігає форму; — лляна тканина – приємна до тіла будь-якої пори року та легка в догляді; — італійська натуральна шкіра Nappa – завдяки м’якості та міцності її використовують в обшивці салону таких автомобілів, як BMW, Mercedes, Porsche тощо. Спинка, яку можна нахиляти під кутом 90–160º. У неї також є фіксатор положення для плавного та безпечного розхитування без втоми для м’язів.

У неї також є фіксатор положення для плавного та безпечного розхитування без втоми для м’язів. Підлокітники регулюються в чотирьох положеннях: вперед-назад, вліво-вправо, угору-вниз – і дозволяють змінювати кут нахилу, щоб захистити зап’ястя.

вперед-назад, вліво-вправо, угору-вниз – і дозволяють змінювати кут нахилу, щоб захистити зап’ястя. Колеса з поліуретановим покриттям діаметром 65 мм забезпечують стійкість, плавне пересування і не дряпають підлогу.

діаметром 65 мм забезпечують стійкість, плавне пересування і не дряпають підлогу. Спинка та сидіння заповнені піною високої щільності, яка підлаштовується під контури тіла та легко повертається у вихідне положення. На відміну від поролону, піна є пружнішою і не просідає після довготривалого використання.

На відміну від поролону, піна є пружнішою і не просідає після довготривалого використання. Подушки для шиї та попереку з ефектом пам’яті повторюють фізіологічні вигини тіла й дарують відчуття додаткового комфорту.

«Люди перейшли на дистанційну роботу та навчання, тому вони змушені облаштовувати робоче місце вдома. Компанія Anda Seat пропонує інноваційні ергономічні крісла, які покращують поставу під час сидіння, знімають навантаження зі спини і роблять довгі ігрові сесії та роботу за комп’ютером комфортнішими будь-коли та будь-де», – додає Микола Мартишев, директор Anda Seat в Україні.

Додаткову інформацію про крісла Anda Seat можна дізнатися на сайті, а також в Instagram. Зв’язатися з компанією можна телефоном +38 (050) 774 62 46.

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