Карнавал новогодних скидок от realme





2020 — год под знаком realme, год триумфального появления молодого и быстро развивающегося бренда на рынке Украины. За это время продукты компании завоевали огромную армию поклонников во всем мире, realme — самый быстрорастущий первый в истории мобильный бренд преодолевший порог в 50 миллионов продаж в течение 9 кварталов благодаря стильному молодежному дизайну, использованию новейших технологий, отличному качеству и супер ценам. А сейчас, во время предпраздничного шоппинга, realme приглашает всех на карнавал скидок — прекрасная возможность купить крутые подарки близким, побаловать себя и сэкономить до 1200 грн!

realme 6. realme 6 позиционирует себя как гейминогвый смартфон с четырьмя камерами и стал первой моделью в линейке бренда, получившей мощный процессор Mediatek G90T, а также экран Full HD+ с частотой обновления до 90 Гц. А это возможность не только комфортно играть, но и стримить сам процесс игры. Емкости аккумулятор в 4300 мАч хватит даже на самый затяжной батл, а быстрая зарядка мощностью 30 ватт полностью заряжает аккумулятор всего за 55 минут. Есть в смартфоне и продвинутая квадрокамера, которая обеспечит отличную детализацию, четкость, яркость и широкий диапазон твоим снимкам. Специальный ультраночной режим съемки позволяет снимать ночью без вспышки, а для стабилизации видео и защиты от дрожания рук используется фирменная технология UIS Max. 6,5 дюймовый дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Космический дизайн придаст завершенность твоему образу.

цена – 5999 грн 4999 грн

realme 6 Pro. В Новогоднюю ночь с realme 6 Pro ты будешь готов запечатлеть праздник во всех деталях. realme 6 Pro — первый телефон с 6 камерами в сегменте. Фронтальная камера на 16 Мп и 8 мегапиксельный ультра широкоугольный объектив со 105-градусным полем зрения сделает угол обзора шире в 2,5 раза — отличное селфи большой компании. Основная камера состоит из четырех объективов, оснащена зумом и стабилизацией видео, режимами Nightscape 3.0 для качественных ночных снимков с 50-ти секундной экспозицией и магический Ultra Nightscape, позволяющий получить четкие и яркие снимки в условиях экстремальной темноты. Экран защищен Corning Gorilla Glass 5 и устойчив к царапинам. IPS LCD матрица и разрешение 1080×2400 позволяет насладиться отличным качеством изображения. Процессор Snapdragon 720G, создан по 8-нанометровой технологии и оптимизирован для мобильных игр, требовательных к графике. Батарея на 4300 мАч требует подзарядки раз в сутки в течение 57 минут с помощью быстрой зарядки в 30 ватт. В смартфоне есть датчик отпечатка пальца, вмонтированный в кнопку включения питания, размещенную на боковой панели.

цена — 7999 грн 6799 грн

realme 6i — это выносливый, доступный по цене смартфон с аккумулятором емкостью в 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку в 18 ватт с функцией реверса и без труда подзарядит другой телефон или наушники. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G80 с 2-х ядерным Cortex-A75, работающем на частоте 2 ГГц, и 6 Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За селфи в телефоне отвечает фронталка на 16 МП. Также в гаджете есть квдарокамера с основным 48-мегапиксельным модулем, широкоугольным объективом и отдельным объективом для макросъемки. Смартфон представлен в нескольких версиях 3/4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64/128 Гб, слотом для карт microSD до 256 Гб и сканером отпечатков пальцев. Телефон подойдёт абсолютно каждому человеку, ведь он сочетает в себе производительность достаточную для любых задач, камеру, хорошие камеры, огромную автономность, а также NFC. Послужит отличным подарком для любимого человека, ребёнка или для ваших родителей.

Цена — 4999 грн 3799 грн

realme 7 Pro. Эта новинка со сдержанным респектабельным дизайном объединяет в себе все современные технологии. Прямоугольная квадрокамера состоит из главного, лучшего на сегодняшний день модуля 64 Мп производства Sony, сверхширокоугольного модуля 8 Мп, макро 2 Мп и датчика глубины 2 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп поддерживает ночной режим съемки. Трендовый 6,4 дюймовый безрамочный дисплей Super AMOLED, 2400×1080 пикселей с разрешением 60 Гц защищен Corning Gorilla Glass 3+. Под его поверхность вмонтирован сканер отпечатка пальцев. Также доступна разблокировка лицом. В сердце гаджета энергосберегающий 8-ядерный чипсет Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G. За графическую составляющую отвечает ускоритель Adreno 618. Автономность модели обеспечит аккумулятор емкостью 4500 мАч. «Фишкой» семерки является сверхбыстрая зарядка SuperDart Charge, которая подзарядит телефон менее чем за 34 минуты до 100%.

Цена — 8999 грн 8299 грн

realme C3

Яркий и праздничный как карнавал — стильный дизайн, качественная сборка, корпус из прочного пластика с защитой от царапин, отпечатков, от падений по углам и граням, все ключевые элементы защищены специальным покрытием от влаги и пыли. Все эти качества доказывают, что это лучший телефон для ребёнка. Большой экран снабжен панелью Gorilla Glass 3. Процессор Helio G70 позволит запускать с realme C3 большинство продвинутых игр и приложений. IPS-матрица обеспечивает смартфону достойное качество изображения и цветопередачи, а также идеальные углы обзора. В телефоне есть разблокировка по отпечаткам пальцев и предусмотрена разблокировка по лицу. Оснащение телефона функцией NFC — приятное дополнением в подобном ценовом сегменте. Плюс более суток автономной работы, которая доступна далеко не всем флагманам.

Цена — 3799 грн 3499 грн

realme никогда не перестает совершенствовать дизайн своих продуктов, нанимая лучших мастеров дизайна, таких как японский промышленный дизайнер Наото Фукасава, дизайнер Hermes, совместно с дизайнером Хосе Леви, южнокорейский поп-исполнитель Grafflex и т. д.

Бренд получил пять лучших международных наград за дизайн: Red Dot Design Award, Japanese Good Design Award, German Design Award, Australian International и награда за дизайн «Золотая точка».

Всестороннее обновление имиджа сделает realme новым цветовым символом 2021 года, созвучным со стремлением молодежи к самовыражению и подчеркивающий уникальность и завершенность образа.

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