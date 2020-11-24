Каждый предприниматель сможет подключить для своего бизнеса номер 800. Сделать это можно бесплатно. Еще один плюс – нулевая абонентская плата
Привлекательная вывеска, вежливый оператор и продуманная реклама — это основополагающие факторы, влияющие на рост компании. Но клиент, набирая номер для связи с Вами, неизменно обратит внимание и на цифры. Поверьте, визуальное восприятие решает многое. Простой круглосуточный и бесплатный номер сразу проинформирует потенциального клиента, что он имеет дело с серьезной, проверенной и надежной компанией.
Номера, начинающиеся с 800 — показатель уровня обслуживания и гарантия качества. Номера формата tollfree примечательны тем, что абонентская плата снимается не со звонящего, а со стороны, принимающей звонок. Компания Zadarma разработала совершенно новый подход к организации tollfree звонков и подключению соответствующих номеров.
В чем преимущества номеров 800?
- показатель масштабности компании, доступность с любой точки Украины, в независимости от местонахождения клиента;
- звонки осуществляются как с мобильных номеров всех операторов, так и с городских. Звонок неизменно остается бесплатным для клиента;
- является частью бренда компании, подчеркивает статусность фирмы. С первого взгляда на контактный номер для связи, можно сделать вывод насколько прочно компания держится на ногах;
- по статистике, клиенты больше доверяют фирмам, с номерами 800, считая их проверенными и надежными.
Компания телефонии нового поколения Zadarma предоставляет возможность подключения номера 800 абсолютно всем на выгодных условиях:
- отсутствие абонплаты;
- мгновенное подключение после проверки документов;
- до 30 параллельных линий одновременно;
- минимальный ежемесячный платеж;
- стоимость минуты разговора 0,02$;.
Для удобства клиентов сервис телефонии Zadarma разработал тарифные планы с различными возможностями, чтобы каждый мог выбрать подходящий:
- Стандарт (бесплатный) — 5 внешних каналов, 30 внутренних линий, 200 Мб в облаке для хранения и 3 голосовых меню.
- Офис (17$ в месяц) — 8 внешних каналов, 50 внутренних линий, 2000 Мб в облаке и 5 голосовых меню. Включает дополнительные возможности распознавания голоса, комнату для видеосвязи и виртуальный телефонный номер.
- Корпорация (33 $ в месяц) — все включено. Предусмотрено 20 внутренних каналов, 100 внешних линий, 10 голосовых меню.
Во всех тарифных пакетах предусмотрены автоматическая маршрутизация звонков, запись разговоров, формирование статистики. Не обязательно держать штат сотрудников Call-центра для продуктивной работы, что особенно выгодно в условиях карантина. С многофункциональной АТС Zadarma работать дома — не проблема. Вы сможете выполнять все свои функции без ущерба для репутации и дохода компании.
Также, вы можете выбрать бесплатный стандартный или серебряный номер со стоимостью подключения 5$. Серебряные номера — дополнительный показатель статусности и престижа фирмы. Они легко запоминаются из-за повторяющейся комбинации цифр.
Выбирайте свой тариф, номер и будьте всегда на связи с номерами 800 от Zadarma.