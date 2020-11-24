Каждый предприниматель сможет подключить для своего бизнеса номер 800. Сделать это можно бесплатно. Еще один плюс – нулевая абонентская плата

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Привлекательная вывеска, вежливый оператор и продуманная реклама — это основополагающие факторы, влияющие на рост компании. Но клиент, набирая номер для связи с Вами, неизменно обратит внимание и на цифры. Поверьте, визуальное восприятие решает многое. Простой круглосуточный и бесплатный номер сразу проинформирует потенциального клиента, что он имеет дело с серьезной, проверенной и надежной компанией.

Номера, начинающиеся с 800 — показатель уровня обслуживания и гарантия качества. Номера формата tollfree примечательны тем, что абонентская плата снимается не со звонящего, а со стороны, принимающей звонок. Компания Zadarma разработала совершенно новый подход к организации tollfree звонков и подключению соответствующих номеров.

В чем преимущества номеров 800?

показатель масштабности компании, доступность с любой точки Украины, в независимости от местонахождения клиента;

звонки осуществляются как с мобильных номеров всех операторов, так и с городских. Звонок неизменно остается бесплатным для клиента;

является частью бренда компании, подчеркивает статусность фирмы. С первого взгляда на контактный номер для связи, можно сделать вывод насколько прочно компания держится на ногах;

по статистике, клиенты больше доверяют фирмам, с номерами 800, считая их проверенными и надежными.

Компания телефонии нового поколения Zadarma предоставляет возможность подключения номера 800 абсолютно всем на выгодных условиях:

отсутствие абонплаты;

мгновенное подключение после проверки документов;

до 30 параллельных линий одновременно;

минимальный ежемесячный платеж;

стоимость минуты разговора 0,02$;.

Для удобства клиентов сервис телефонии Zadarma разработал тарифные планы с различными возможностями, чтобы каждый мог выбрать подходящий:

Стандарт (бесплатный) — 5 внешних каналов, 30 внутренних линий, 200 Мб в облаке для хранения и 3 голосовых меню. Офис (17$ в месяц) — 8 внешних каналов, 50 внутренних линий, 2000 Мб в облаке и 5 голосовых меню. Включает дополнительные возможности распознавания голоса, комнату для видеосвязи и виртуальный телефонный номер. Корпорация (33 $ в месяц) — все включено. Предусмотрено 20 внутренних каналов, 100 внешних линий, 10 голосовых меню.

Во всех тарифных пакетах предусмотрены автоматическая маршрутизация звонков, запись разговоров, формирование статистики. Не обязательно держать штат сотрудников Call-центра для продуктивной работы, что особенно выгодно в условиях карантина. С многофункциональной АТС Zadarma работать дома — не проблема. Вы сможете выполнять все свои функции без ущерба для репутации и дохода компании.

Также, вы можете выбрать бесплатный стандартный или серебряный номер со стоимостью подключения 5$. Серебряные номера — дополнительный показатель статусности и престижа фирмы. Они легко запоминаются из-за повторяющейся комбинации цифр.

Выбирайте свой тариф, номер и будьте всегда на связи с номерами 800 от Zadarma.