Команда Natus Vincere анонсировала линейку игровых поверхностей
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представляет серию дизайнерских игровых поверхностей. Линейка состоит из четырех дизайнов, арты которых разрабатывались непосредственно командой.
Два из них реализованы в общекомандном стиле: классический дизайн Navination и футуристический Out of Space.
Два других ковра являются персональными и посвящены игрокам, которые сделали огромный вклад в успехи Na’Vi в дисциплинах CS:GO и Dota 2.
It’s nice to be S1mple
И дань уважения Данилу Dendi Ишутину — поверхность Fresh Meat
Украинская команда Na’Vi — одна из самых популярных и успешных киберспортивных организаций Восточной Европы. За свою десятилетнюю историю составы Na’Vi в разных дисциплинах добивались и продолжают добиваться громких побед в турнирах самого высокого уровня. В частности , команда Na’Vi по Dota 2 вошла в историю как первый победитель The International.
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