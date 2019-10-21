Команда Natus Vincere анонсировала линейку игровых поверхностей

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представляет серию дизайнерских игровых поверхностей. Линейка состоит из четырех дизайнов, арты которых разрабатывались непосредственно командой.

Два из них реализованы в общекомандном стиле: классический дизайн Navination и футуристический Out of Space.





Два других ковра являются персональными и посвящены игрокам, которые сделали огромный вклад в успехи Na’Vi в дисциплинах CS:GO и Dota 2.

It’s nice to be S1mple

И дань уважения Данилу Dendi Ишутину — поверхность Fresh Meat

Украинская команда Na’Vi — одна из самых популярных и успешных киберспортивных организаций Восточной Европы. За свою десятилетнюю историю составы Na’Vi в разных дисциплинах добивались и продолжают добиваться громких побед в турнирах самого высокого уровня. В частности , команда Na’Vi по Dota 2 вошла в историю как первый победитель The International.

Ознакомиться с полным ассортиментом новинок вы можете на сайте производителя.