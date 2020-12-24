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Компания Artline представляет вам обновленную линейку корпусов Qube P

Компания Artline представляет вам обновленную линейку корпусов Qube

Компания Artline представляет вам обновленную линейку корпусов Qube


Оригинальные задачи имеют оригинальное решение — яркие, стильные корпуса достойно подчеркнут индивидуальность вашего ПК.

Компания Artline представила новую линейку корпусов Qube.

Эффектный дизайн, сочетание алюминия и закаленного стекла выделят корпуса Qube в ряду устройств схожего форм-фактора.

Новинки выполнены в лаконичном стиле с «глухой» лицевой панелью из алюминия и прозрачной боковой стенкой из закалённого стекла. Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами цветового исполнения — серебристым, тёмно-серым и черным.

Линейка корпусов относится к премиальной линейке корпусов Qube и отличается качественными материалами и высоким качеством сборки.

Компьютеры Artline и Qube в обновленных моделях корпусов, а также отдельно сами корпуса можно будет приобрести уже в ближайшее время на сайтах наших партнеров.

Подробнее ознакомиться с новинками можно по ссылке на сайте компании Artline.

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