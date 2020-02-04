Компания MSI с радостью сообщает, что ряды ее официальных дистрибьюторов в Украине пополнила компания DC Link
Компания DC Link получила статус официального дистрибьютора компонентов MSI. На протяжении многих лет, DC Link был надежным партнером, и данный статус поможет усилить влияние компании на рынке, а также возможность предоставлять более комплексное предложение своим клиентам.
DC link уже имеет в постоянной доступности полный ассортимент материнских плат и видеокарт, а также эксклюзивное предложение в виде корпусов и игровых кресел производства компании MSI. Новая ступень в партнерстве поможет расширить линейку продуктов и покорить новые горизонты на развивающемся рынке Украины.
MSI (Micro-Star International) — мировой лидер рынка производству и продаже новинок на IT-рынке. В портфеле компании уже есть продукты, которые покорили геймеров и энтузиастов по всему миру и, в частности, Украины. Также, совсем недавно список был пополнен линейкой игровых кресел, корпусов и мониторов, которые высоко были оценены конечным потребителем.
DC Link — компания экспертов с 20-летним опытом работы в IT. DC Link надежная клиент-ориентированная компания новой формации, работающая по высоким современным стандартам.
Наша сила в предоставлении комфортного взаимодействия с клиентом за счет уникальных решений и высокого сервиса. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров и услуг потребителю, помогая им реализовывать свои потребности и достигать нависших результатов.