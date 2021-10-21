Компания Xsolla поможет заработать на видеоиграх. 14 полезных фишек сервиса для разработчиков

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Компания Xsolla разрабатывает коммерческие решения для видеоигр и специализируется на их монетизации. Она работает с такими крупными разработчиками и издателями игр, как Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Krafton, Nexters и другие.

В партнерском материале представители Xsolla рассказывают, как ее решения помогут разработчикам игр для мобильных устройств и как после недавнего решения суда по делу Epic против Apple у них появилась новая возможность увеличить прибыль и привлечь новых пользователей.

О суде Epic Games vs. Apple

10 сентября суд вынес решение по иску разработчика компьютерных игр Epic Games против Apple. Теперь разработчики мобильных игр для App Store могут добавлять ссылки на другие интернет-магазины и веб-сайты и направлять пользователей на внешние платежные системы.

В Apple уже заявили, что готовы рассмотреть альтернативные методы оплаты покупок в приложениях вне системы App Store. В то же время в Южной Корее приняли закон, обязывающий Apple и Google дать разработчикам на своих платформах доступ к альтернативным системам оплаты.

И Apple, и Google сообщили, что кросс-платформенные игры (приложения, позволяющие одновременно играть на устройствах с разными платформами и ОС. – Прим. ред.) могут использовать методы оплаты, выходящие за пределы мобильных приложений.

«Это явный сигнал разработчикам, которые хотят раскрыть свой глобальный потенциал и увеличить прибыль. Все три новости показывают, что предложение Xsolla сейчас как никогда актуально», – говорят в компании Xsolla, которая разрабатывает коммерческие решения для видеоигр.

Компанию основали в 2005 году, с тех пор она помогла тысячам разработчиков и издателей игр продвигать и монетизировать продукты на всех рынках мира и различных платформах с помощью специально разработанных инструментов и услуг.

Решения компании помогут производителям видеоигр выгодно использовать недавнее решение суда Epic Games против Apple, которое касается магазинов приложений и дополнительных способов оплаты.

«Наша компания предусмотрела возможность такого серьезного сдвига в индустрии. Мы разработали и запустили в этом году несколько продуктов, которыми активно пользуются крупнейшие мировые компании, выпускающие видеоигры. С помощью решений Xsolla они выстраивают более тесные отношения с игроками на компьютерах и мобильных устройствах и увеличивают доходы. Мы объединили все наши наработки в новом решении – Xsolla Web Shop», – рассказывает Крис Хьюиш, президент компании Xsolla.

Как увеличить прибыль на 40% с Xsolla Web Shop

С помощью Xsolla Web Shop разработчики могут увеличить прибыль до 40% и охватить больше игроков со всего мира, получив доступ к новым аудиториям, которые ранее были недоступны.

Xsolla Web Shop решает проблемы, с которыми часто сталкиваются разработчики, – уменьшается прибыль, не могут контролировать локальные методы оплаты, а также помогает эффективно привлекать пользователей, сотрудничать с создателями контента, лидерами мнений и другое.

«Нам пока только предстоит оценить изменения, вытекающие из решения Apple, но это первый шаг к тому, чтобы расширить выбор потребителей, сделать более гибкую монетизацию и бизнес-модели для разработчиков, которые очень в этом нуждаются. Мы считаем, что это положительный момент для отрасли, но ключевое значение будет иметь то, как именно эти решения будут реализованы на практике со стороны Apple и разработчиков», – объясняет Йошио Осаки, президент и главный исполнительный директор IDG Consulting, в заявлении для Xsolla.

Цифровой кошелек сейчас является самым популярным способом оплаты

В 2020 году цифровые кошельки стали самым популярным способом оплаты в мире – на них приходилось примерно 45% мировых платежей в электронной коммерции. По оценкам экспертов, этот показатель вырастет примерно до 60% к 2025 году. Потребители в Малайзии, Индии и других регионах, где банковские карты не очень популярны, будут делать покупки с помощью мобильных кошельков.

Подключив решение Xsolla Web Shop, разработчики мгновенно получат доступ к более чем 700 способам оплаты, включая самые популярные в Юго-Восточной Азии.

«Xsolla Web Shop поможет разработчикам игр продумывать и масштабировать мобильные игры на разных платформах, выходить на новые рынки и расширять аудиторию. Это целое море возможностей. Некоторые наши партнеры достигли головокружительного успеха, интегрировав это решение», – говорит Антон Зеленин, глава отдела игровой коммерции в Xsolla.

Чем Xsolla Web Shop полезен издателям игр

Особая комбинация инструментов и услуг Xsolla позволит пользователям покупать виртуальные валюту и предметы в своих аккаунтах. Для этого они смогут использовать местные деньги и локальные методы оплаты, где будет отображаться нужный язык.

Это решение также позволит разработчикам быстро увеличить аудиторию и прибыль, выходя за пределы магазинов приложений на смартфонах.

Среди преимуществ Xsolla Web Shop для разработчиков и издателей во всем мире не только покупки внутри игр:

Экономия на комиссии платформы. Комиссия Xsolla – всего 5% за обработку одного канала. Можно экономить до 20% на каждой транзакции и извлекать дополнительную прибыль из покупок.

Комиссия Xsolla – всего 5% за обработку одного канала. Можно экономить до 20% на каждой транзакции и извлекать дополнительную прибыль из покупок. Выход в новые регионы. Возможность расширить охват более чем на 250 стран и позволить игрокам использовать их местные методы оплаты – Xsolla дает доступ к более чем 700 способам. Такие альтернативные способы удержат игроков, а пользователи, использующие привычные варианты оплаты, будут тратить больше.

Возможность расширить охват более чем на 250 стран и позволить игрокам использовать их местные методы оплаты – Xsolla дает доступ к более чем 700 способам. Такие альтернативные способы удержат игроков, а пользователи, использующие привычные варианты оплаты, будут тратить больше. Регулярная онлайн-закупка. Игроки смогут регулярно докупать виртуальную валюту и предметы до установленного лимита. Они будут самостоятельно управлять своими подписками на любой платформе, увеличивая или уменьшая лимиты.

Игроки смогут регулярно докупать виртуальную валюту и предметы до установленного лимита. Они будут самостоятельно управлять своими подписками на любой платформе, увеличивая или уменьшая лимиты. Простая интеграция FastTrack. Можно импортировать свой каталог товаров в Xsolla через API и продавать всё и сразу.

Можно импортировать свой каталог товаров в Xsolla через API и продавать всё и сразу. Поддержка всего каталога игр. Позволит разработчику и издателю понять, как могут расти игры: они могут легко добавить онлайн-покупки внутри игр, импортировав мобильные игры в веб-версию.

Позволит разработчику и издателю понять, как могут расти игры: они могут легко добавить онлайн-покупки внутри игр, импортировав мобильные игры в веб-версию. Зарегистрированный торговец (Merchant of Record). Xsolla обработает местные налоги, НДС и другие сборы, а также проверит, соответствуют ли продукты разработчиков и издателей требованиям COPPA, GDPR и другим нормативным актам. Xsolla выступает как зарегистрированный торговец для разработчиков и издателей.

Xsolla обработает местные налоги, НДС и другие сборы, а также проверит, соответствуют ли продукты разработчиков и издателей требованиям COPPA, GDPR и другим нормативным актам. Xsolla выступает как зарегистрированный торговец для разработчиков и издателей. Противодействие мошенничеству. Решения Xsolla блокируют 99% мошеннических действий.

Решения Xsolla блокируют 99% мошеннических действий. Больше информации о поведении игроков. Данные об игроках и их предпочтениях позволят проводить более эффективные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых пользователей и давать существующим игрокам то, чего они хотят от игры.

Данные об игроках и их предпочтениях позволят проводить более эффективные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых пользователей и давать существующим игрокам то, чего они хотят от игры. Готовые инструменты для рекламы у инфлюенсеров. Можно создавать перформанс-кампании. Они помогут продвигать интернет-магазин и привлекать новых пользователей с возможностью распределения дохода и купонов/кешбэка между игроками с помощью тегов создателей и дропов контента (ценные игровые предметы. – Прим. ред.).

Можно создавать перформанс-кампании. Они помогут продвигать интернет-магазин и привлекать новых пользователей с возможностью распределения дохода и купонов/кешбэка между игроками с помощью тегов создателей и дропов контента (ценные игровые предметы. – Прим. ред.). Больше пользователей. Возможность управлять целевой аудиторией с помощью кампаний электронной торговли, которые увидит больше людей на всех рынках.

Возможность управлять целевой аудиторией с помощью кампаний электронной торговли, которые увидит больше людей на всех рынках. Индивидуальный подход к бренду. Разработчики могут создавать индивидуальный брендовый онлайн-магазин для игроков, благодаря чему они больше не ограничены узкими требованиями приложений.

Разработчики могут создавать индивидуальный брендовый онлайн-магазин для игроков, благодаря чему они больше не ограничены узкими требованиями приложений. Упрощенный расчет. Достаточно подключить Web Shop к игре с помощью простой API-интеграции Apple или Google и предложить игрокам удобные способы покупки виртуальных товаров. Использовать можно несколько способов оплаты с дополнительной двухфакторной аутентификацией.

Достаточно подключить Web Shop к игре с помощью простой API-интеграции Apple или Google и предложить игрокам удобные способы покупки виртуальных товаров. Использовать можно несколько способов оплаты с дополнительной двухфакторной аутентификацией. Физические товары. Бренды могут продавать фирменные товары своим поклонникам через знакомый интерфейс электронной коммерции.

Бренды могут продавать фирменные товары своим поклонникам через знакомый интерфейс электронной коммерции. Покупка подарков и рекламные акции. Так можно увеличить средний доход с каждого пользователя с помощью дополнительных маркетинговых каналов: например, люди могут покупать подарки, индивидуальные наборы, бонусные купоны и купоны кешбэка и другое.

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