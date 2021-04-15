Квадрокоптер DJI Air 2S: незрівнянна якість зображення і неперевершені характеристики польоту





DJI, світовий лідер у сфері виробництва цивільних безпілотних літальних апаратів і технологій фото- і відеозйомки, представляє квадрокоптер DJI Air 2S.

DJI Air 2S – перший компактний безпілотник DJI з новою матрицею 1 дюйм. Раніше такий розмір сенсора був тільки на більших коптерах, що менш маневрені. Площа матриці приблизно в 4 рази більша, ніж у Mavic Air 2, розмір пікселя збільшився до 2,4 мкм, що дає змогу зібрати більше інформації й поліпшити деталізацію для створення якісних фотографій та відео. DJI Air 2S знімає 20-мегапіксельні фото й відео з роздільною здатністю до 5,4K. Запис 4K-відео відбувається зі швидкістю 60 к/с і бітрейтом 150 Мбіт/с.

Новий цифровий зум дає можливість збільшити об’єкт у кадрі не переміщуючи квадрокоптер. Ця функція забезпечує 4-кратне збільшення при 4K/30 к/с, 6-кратне при 2,7K/30 к/с, 4-кратне при 2,7K/60 к/с, 6-кратне при 1080P/60 к/с та 8-кратне при 1080P/30 к/с. Доступний вибір між кодеками H.264 або H.265, а також одного з трьох колірних профілів: Normal (8 біт), D-Log (10 біт) або HLG (10 біт).

У DJI Air 2S найбільша кількість запрограмованих режимів польоту і зйомки серед коптерiв DJI аналогічного розміру. Додана функція MasterShots: квадрокоптер автоматично планує траєкторію польоту й самостійно веде відеозйомку в одному з трьох режимів (наближення, портрет або пейзаж). Залежно від вибраного шаблону, додаток DJI Fly створить із відзнятого матеріалу унікальний ролик, яким можна відразу поділитися з усім світом.

31 хвилина польоту DJI Air 2S та датчики виявлення перешкод із чотирьох сторін дають змогу зосередитися на зйомці, а система безпеки AirSense попереджає про літаки та гвинтокрили, які пролітають поблизу, передаючи сигнали ADS-B.

DJI Air 2S використовує новітню вдосконалену версію Advanced Pilot Assistance System (APAS) 4.0, яка дає змогу квадрокоптеру автономно й плавно маневрувати навколо, під і над перешкодами. Під час польоту з середньою швидкістю APAS 4.0 має ширший кут огляду в порівнянні з попередніми версіями завдяки технології бінокулярного масштабування. У польотах на більш високих швидкостях, коли квадрокоптер нахиляється вперед під великим кутом, новий спрямований вгору датчик грає вирішальну роль у виявленні перешкод.

O3, третя версія OcuSync від DJI, – найнадійніша технологія передачі даних на ринку – забезпечує стабільність з’єднання при віддаленні квадрокоптера від пульта дистанційного керування на відстань до 8 км (CE) навіть у районах зі складним радіооточенням.

Поставки DJI Air 2S заплановані на початок травня. Ціна стандартного набору (квадрокоптер, пульт ДУ, акумулятор, а також усі кабелі й деталі, необхідні для польоту) 36 999 грн. Ціна набору DJI Air 2S Fly More Combo (всі складники стандартного комплекту, а також 2 додаткових акумулятори, фільтри ND, зарядний концентратор і наплічна сумка) – 47 999 грн.

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