Laba Group запустила robot_dreams — онлайн-школу в сфере data science

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Холдинг Laba Group представил третий образовательный проект. На этот раз — в IT. В фокусе robot_dreams (r_d) — machine learning и deep learning, data analytics, data engineering, computer vision, big data. Первые курсы r_d начнутся в середине октября 2020. Регистрация уже открыта.

Цель r_d — дать доступ к качественному онлайн-образованию в области технологий.

Проект собирает ведущих практиков из Украины и мира. Они будут делиться опытом и учить на конкретных кейсах. Курсы дадут знания и навыки, которые нельзя получить онлайн в одиночку.

Команде важно было создать user-friendly продукт, отвечающий на все запросы аудитории. R_d — платформа, которая не предлагает «войти в IT». Курсы подойдут тем, кто уже работает с данными и хочет получить новые скиллы. Например, дата-аналитикам из разных сфер.

Школа предлагает два формата обучения:

узкоспециальные курсы, которые длятся несколько месяцев; короткие практикумы (2-4 занятия), где можно освоить новый навык, узнать о технологии или инструменте.

В октябре стартуют:

На курсе слушатели узнают, как работать с библиотеками NumPy и Pandas, как визуализировать данные и использовать ML-алгоритмы в аналитике данных.

Преподаватель — Дмитрий Палийчук, data scientist в Snap.Inc, ex-Head of Analysis в Genesis.

«Студенты поймут, как можно использовать Pandas при подготовке данных к анализу и во время него. Я расскажу об основных принципах кластеризации данных и о том, как строить модели для предсказания результатов», — говорит Дмитрий.

Курс научит анализировать данные, делать и проверять гипотезы, правильно аргументировать выводы и оценивать результаты работы других аналитиков. Он закладывает основу перед погружением в data science.

Преподаватель — Богдан Цал-Цалко, data scientist в DataRobot.

«Меня привлекло то, насколько команда заинтересована в высоком качестве курса как продукта. R_d уделяет большое внимание тому, как аудитория воспримет материал. Мой курс поможет перейти от интуитивного понимания данных и аналитики к математической основе данных, от проприетарных инструментов аналитики — к программным. Слушатели смогут легко автоматизировать рутинные задачи в будущем», — подчеркивает Богдан.

Осенью r_d запустит практикум по machine learning. Зарегистрироваться на него можно будет уже в сентябре. Курс-практикум ориентирован на data-аналитиков, разработчиков и выпускников технических факультетов. На нем студенты научатся решать задачи по прогнозированию с помощью методов линейной или полиномиальной регрессий, k-ближайших соседей и нейросетей.

Практикум будет вести Тарас Кучеренко, аспирант (PhD) Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), преподаватель Шведского университета.

«Я давно искал способы принести в Украину знания, полученные за рубежом. Когда мне предложили сделать практикум, я понял, что это идеальный шанс. На курсе студенты получат базовое понимание того, что такое машинное обучение, а также научатся использовать ключевые алгоритмы прогнозирования», — говорит Тарас.

Кроме курсов, команда robot_dreams запустила свое медиа. Онлайн-журнал robot_dreams публикует авторские статьи о работе с данными, а также колонки и кейсы украинских профессионалов в области data-аналитики, data science, big data engineering. Медиа рассказывает, как освоить data science, как научить алгоритмы понимать рекламу или как визуализировать данные. Все материалы содержат реальные примеры из практики.

Напомним, два других проекта Laba Group — бизнес-курсы Laba и курсы для креативщиков SKVOT.