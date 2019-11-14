LG представляет мечту геймера, телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC

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Линейка OLED-телевизоров 2019 года, адаптированных для игр, включает модели 65/55E9 и 77/65/55C9.

Коллаборация со специалистами NVIDIA позволила создать 4К OLED телевизоры с диагоналями от 55 до 77 дюймов, которые действительно производят впечатление. Совместимость с NVIDIA G-SYNC Compatible гарантирует высокое качество картинки и цветопередачу в играх, отсутствие задержек, мерцания, разрывов в изображении. LG OLED55C9PLA и прочие телевизоры в линейке позволят полностью погрузиться в игру.

Одна из главных особенностей новых моделей — крайне низкое время отклика, которое колеблется в пределах от 6 до 13 миллисекунд и зависит от частоты изображения (60 или 120 Гц). Это очень важный параметр для игр, где частота смены изображений часто значительно превышает привычные 24 кадра в секунду, а от смены кадров зависит победа или поражение.

Стоит отметить, что новые модели поддерживают несколько HDR-форматов передачи изображения и дают возможность самостоятельно управлять частотой кадров в секунду (до 120 для Full HD-контента), использовать преимущества HDMI 2.1 и прочие «фишки».

Яркости картинки и высокой детализации удалось добиться благодаря технологии самоподсвеченных пикселей — система самостоятельно регулирует степень подсветки пикселей на разных участках экрана.

Полноценно передать звук в фильмах помогут специальные кинематографичные форматы аудио Dolby Atmos и Dolby TrueHD. С их помощью можно слышать озвучку фильмов так, как это задумывали авторы.

Изучить возможности новых OLED-телевизоров LG можно по ссылке https://www.lg.com/ua/oled-tvs.

В компании отметили, что поддержка NVIDIA G-SYNC в новых телевизорах активируется в ближайшие несколько недель после обновления прошивки.

Новые модели можно приобрести у официальных дистрибьюторов LG по всей Украине. Специально к Черной Пятнице 29 ноября 2019 года компания предоставит большие скидки на OLED модели телевизоров в магазинах партнеров, ознакомиться с перечнем которых можно на официальном сайте компании.