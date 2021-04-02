Marshall Major IV вже в Цитрусі!

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Накладні навушники Marshall Major IV – це глибокі баси та яскраві високі частоти.

Технічні характеристики

У новому виданні Marshall Major IV все найкраще відразу: 40-міліметрові динамічні драйвери відтворюють частотний діапазон від 20 до 20 000 Гц. Чуттєвість драйверу 99 дБ, а середній опір — 32 Ом.

Навушники сумісні з Bluetooth 5.0.

Маршалл оцінює час автономної роботи приблизно у 80 годин. Це абсолютний рекорд серед накладних навушників.

Їх вага 165 грам – максимально комфортний для використання у дорозі.

Ще одна цікава функція: бездротова зарядка. Все, що потрібно зробити – покласти навушники на будь-який зарядний пристрій з підтримкою Qi.

Marshall також інтегрував власну технологію швидкої зарядки, забезпечуючу 15 годин відтворення при 15-хвилинній зарядці. Більшість сучасних навушників працюють лише 2 години за аналогічний час зарядки.

Дизайн

Класичний для Marshall дизайн у стилі ретро-рок, ергономічні фізичні елементи керування та доступна вартість – ідеальна квінтесенція.

Круглі накладні чашки навушників Major IV доповнені м’якими та комфортними амбушюрами. Пов’язка на голову прикрашена малюнком із еко-шкіри – ніби це не навушники, а стильний аксесуар.

Головна особливість Major IV – підкладка під обруч. За рахунок м’якої тканини під час прослуховування буде тільки міць звуку і комфорт.

Зовнішній вигляд навушників сподобається тим, хто кайфує від естетики гітарного посилювача. Marshall — навушники, що передають просту крутизну фолк-року.

Управління

Замість десятка незручних та мініатюрних кнопок управляючих елементів у навушників Major IV ручка, керуюча всіма функціями. Їі можна натиснути один раз для відтворення / паузи, один раз для відповіді або завершення виклику або два рази для активації цифрового помічника. Ручку потрібно здвинути вперед, щоб перейти до наступного трека, або у протилежному напрямку, щоб перейти до наступного.

Гучність регулюється натисканням вгору або донизу відповідно. Тривале натискання на ручку контролює живлення та з’єднання по Bluetooth. У комплект входить зарядний кабель USB-C, що підключається до нижньої бокової панелі правого навушника.

Поряд з цим портом також є роз’єм для полу-спірального аудиокабелю, котрий дозволяє використовувати навушники у пассивному дротовому режимі. Кабель входить до комплекту.

Наразі дизайн навушників ще більш функціональний, з металлевими складними зажимами, що дозволяють навушникам складатися для переноски.

Вартість Marshall

Навушники вже доступні до заказу в Україне. У Цитрусі вартість нових Marshall Major IV – 5299 грн

При замовленні у Цитрусі оформлюйте покупку в оплату дольками. Слухайте зараз – платіть потім.

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Цитрус. Відрізнятись дозволено!