Mastera.ua: ремонт вашей техники — в пару кликов

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Когда техника выходит из строя, главная сложность – быстро найти надежного мастера или сервисный центр для ремонта. Это больше не проблема! В Украине запустили онлайн-сервис mastera.ua, где можно заказать ремонт техники за пару кликов. Теперь все частные мастера и сервисные центры удобно собраны на одном сайте. Больше не нужно «мучить Google» и открывать кучу ссылок – все стало намного проще!

Что можно отремонтировать на mastera.ua?

Новый онлайн сервис пригодится тем, кому нужен ремонт техники самых разных категорий:

Смартфоны, «умные» часы, рации, стационарные телефоны, мини-АТС, коммуникаторы и прочие средства телефонии

Любые элементы ПК, ноутбуки, моноблоки, планшеты, носители данных, сетевое оборудование

Музыкальные плееры и центры, магнитолы, радиоприемники, акустические системы

Холодильники, пылесосы, телевизоры, плиты и прочую бытовую технику

Фотоаппараты, оптическую технику, видеокамеры

Электроинструменты – от бытовых дрелей до промышленных установок

Автомобили, автоэлектронику, газобаллонное оборудование

Чтобы заказать ремонт, нужно просто выбрать наименование техники, ее модель и свой город на главной странице сайта. А дальше – найти ближайший к вам сервисный центр.

С помощью mastera.ua можно узнать, во сколько обойдется ремонт, не выходя из дома. Для этого укажите в специальном поле модель техники, вид поломки и нужную услугу – агрегатор покажет вам расценки в ближайших центрах или у частных мастеров.

Почему стоит пользоваться mastera.ua?

Новый агрегатор сервисных центров и мастерских – это современный подход к ремонту техники. Теперь можно решить вопрос с выбором мастера за несколько минут. Плюсы поиска через онлайн-сервис:

Простота поиска – все в одном месте, не нужно «бродить» по разным сайтам

Возможность сравнить цены и рейтинг разных мастерских, прочитать отзывы других клиентов

Надежность – на агрегаторе собраны только проверенные мастера и сервисные центры

Быстрота – система моментально выдает ближайшие места, где можно починить вашу модель техники

Честность – на сайте указаны достоверные цены ремонта, никаких скрытых доплат

Чтобы узнать, где можно быстро починить технику в своем районе, и во сколько это обойдется, нужно сделать пару кликов мышкой. Ремонтируйте без головной боли и долгих поисков мастерской!