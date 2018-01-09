Maze Alpha X на 128 ГБ уже доступен для покупки

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Разработчики безрамочного смартфона Maze Alpha X сообщают, что версия аппарата на 128 гигабайт уже доступна для покупки в магазине GearBest.

Безрамочный Maze Alpha X получил 6-дюймовый Full HD+ дисплей производства LG с разрешением 2160 на 1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Еще одной особенностью аппарата стала двойная задняя камера с модулями Sony на 16 и 13 Мп. Доступны две версии: с 6 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, а также вариант на 6/128 ГБ.

Сердцем Maze Alpha X стал 8-ядерный чип MediaTek Helio P25, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 3900 мАч. Операционная система — Android 7 Nougat. Под экраном разместилась кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев. Задняя стеклянная панель оснащена защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Примерная цена за версию на 64 гигабайта составит 200 долларов США. За вариант на 128 гигабайт придется отдать около 290 долларов США.

Элегантный безрамочный аппарат Maze Alpha X уже доступен в магазине GearBest. Более подробную информацию о новинке можно получить на официальном сайте Maze.