Maze Comet — смартфон с люксовым дизайном

Смартфон Maze Comet оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9, который покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Производитель утверждает, что экран без проблем выдерживает падения на твердую поверхность с высоты 2 метров.

Модель Comet получила 4 ГБ оперативной памяти, а в качестве процессора выступил 8-ядерный чипсет MTK6750T. К слову, объём встроенной памяти о составил 64 ГБ. Стоит отметить, что на тыльной части установлена 13-мегапикслеьная камера, а на фронтальной — 8 МП. За время автономной работы отвечает аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч, что весьма неплохо. Не обошлось и без новомодного USB: Type-C. Конечно же, было бы неправильно не рассказать о материалах корпуса, поскольку используется не только металл, но и натуральная кожа.

С 23 по 29 октября цена устройства по предзаказу составляет $170 долларов. Вы можете купить смартфон на сайтах Gearbest и Tomtop.