Міжнародна IT-компанія VRP Consulting тепер в Україні!





Міжнародна IT-компанія VRP Consulting* відкриває свій новий, дванадцятий за рахунком офіс. Він стане першим офісом компанії, розташованим в Україні. Інші підрозділи компанії розміщені в Білорусі, США, Німеччини, Великобританії, Нідерландах і Польщі, де працюють понад 500 висококласних фахівців.

Компанія VRP Consulting заснована в 1998 році в Сан-Франциско і є сертифікованим Платиновим партнером Salesforce. Основна спеціалізація VRP Consulting — розробка програмного забезпечення, реалізація складних інтеграційних рішень і технічний консалтинг.

Нагадаємо, що Salesforce — це багатофункціональна платформа на основі хмарних технологій, що займає перші позиції в світових рейтингах. У тому числі Salesforce є CRM системою №1 в світі і входить в ТОП-3 рейтингу інноваційних компаній за версією журналу Forbes. На даний момент більше 75% найбільших європейських і американських компаній вже використовують рішення на платформі Salesforce.

«Рішення відкрити офіс в Україні є стратегічно важливим і вивіреним, — заявив засновник компанії VRP Consulting Роман Медведєв. — Протягом 22 років ми впевнено розширюємо експертизу, реалізуючи складні технологічні проекти для міжнародних компаній, а в грудні минулого року наша компанія отримала статус Платинового партнера, це — верхівка експертизи Salesforce. За статистикою, у світі понад 1360 IT-компаній, які є Salesforce-консультантами, з них 144 мають статус Золотого партнера і тільки 89 компаніям присвоєно статус Платинових партнерів, серед яких і VRP Consulting. Це, безумовно, підтверджує наш найвищий рівень і надихає підкорювати нові вершини. Ми знаємо, що в Україні дуже сильні Salesforce — фахівці і будемо раді бачити їх у нашій команді».

Якість роботи VRP Consulting вже оцінили понад 500 компаній, серед них такі всесвітньо відомі бренди, як Facebook, Rolls Royce, Toyota, Volvo, American Express, Eurostar, Burberry, Levi’s, Medtronic, L’Oreal, MCF та багато інших.

«Наші знання і успіхи щороку приваблюють великих клієнтів і відзначаються міжнародними нагородами. Так, в грудні минулого року ми отримали нагороду Salesforce Partner Innovation за новаторське використання продукту Salesforce Customer 360 за розробку платформи yocova.com для британської компанії Rolls-Royce, яка спеціалізується на виробництві суден і устаткування для авіації та енергетики. Наш проект виявився кращим з 700 кейсів, представлених Salesforce-партнерами. Взагалі з компанією Rolls-Royce ми співпрацюємо вже понад чотирьох років і впровадили спільно з ними безліч унікальних проектів, які допомагають прискорити прогресивні зміни в авіаційній галузі, приносити авіакомпаніям прибуток і поліпшити рівень безпеки пасажирів», — розповів технічний директор компанії Дмитро Жугін.

З 2018 року у VRP Consulting функціонує найбільший в Європі Навчальний центр з підготовки Salesforce-розробників. Він дозволяє детально познайомитися з технологіями Salesforce та сучасними методологіями розробки. Процес навчання складається з теоретичного та практичного блоків в одному з офісів компанії з наступним стажуванням на реальних проектах, під керівництвом досвідчених менторів.

Всі студенти центру отримують гідну заробітну плату вже з першого місяця навчання, яка стрімко збільшується відповідно до умов найму. Розпочати навчання можна навіть не володіючи спеціальними знаннями в програмуванні або технічним досвідом. Головне — мати величезне бажання вбирати нові знання, постійно розвиватися і вдосконалювати свою експертизу.

«Навчальний центр VRP Consulting — це наш внутрішній проект, який ми не припиняємо вдосконалювати. Програма навчання побудована максимально чітко, а наші ментори пояснюють все незрозумілі моменти і дають практичні завдання. За час роботи центру його випускниками стали понад 300 студентів, які успішно розвиваються у Salesforce, багато хто з них є лідамі на проектах, а деякі вже й самі виступають в ролі менторів для нових молодих фахівців, — поділився HR-директор компанії Павло Скурат. — Ми надаємо гарантоване працевлаштування всім випускникам і найближчим часом плануємо нові набори, в тому числі і в Україні».

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Крім крутих проектів і цікавих завдань, VRP Consulting пропонує своїм співробітникам безліч приємних і важливих бонусів. Розповімо вам про найголовніші.

Зарплата вище середнього по ринку. Salesforce-розробники входять в ТОП-10 світового рейтингу IT-фахівців за рівнем заробітних плат, швидкості кар’єрного і професійного зростання та є одними з найбільш затребуваних на ринку праці. Компанія пропонує Salesforce-розробниками у всіх своїх офісах зарплати, які перевищують середній рівень по країні. Аналогічні умови у VRP Consulting готові запропонувати фахівцям, які приєднаються до нового українського офісу.

Гнучкий графік і можливість віддаленої роботи. У VRP Consulting співробітникам надають повну свободу і надають можливість обрати зручний формат роботи.

Відрядження в США і Європу. Це — невід’ємна частина роботи Salesforce-розробника, обумовлена ​​прагненням клієнтів компанії завжди бути на одній хвилі з її співробітниками і працювати поруч на одному проекті.

Дружна команда. Більше 500 співробітників VRP Consulting — це висококласні фахівці, щиро закохані в свою професію. А взаємодопомога і підтримка, особливо тих, хто тільки починає свою кар’єру в програмуванні — базова цінність, якої дотримується компанія. На ринку IT висока плинність вважається нормальною. Середня тривалість роботи в нашій компанії — понад три роки, а серед співробітників з високою кваліфікацією — більше 8 років. Нерідкі випадки, коли співробітники йшли на час з компанії, але потім поверталися назад.

Соціальний пакет і дисконтна програма. Всім співробітникам VRP Consulting пропонує приємні опції соціального пакета: від регулярних занять з англійської мови з досвідченими викладачами до спортивних тренувань, під керівництвом тренера. Також в компанії діє дисконтна програма, що надає унікальні знижки на товари і послуги компаній-партнерів.

Всім співробітникам VRP Consulting пропонує приємні опції соціального пакета: від регулярних занять з англійської мови з досвідченими викладачами до спортивних тренувань, під керівництвом тренера. Також в компанії діє дисконтна програма, що надає унікальні знижки на товари і послуги компаній-партнерів. Клуби за інтересами та корпоративні заходи. У компанії розвинений потужний корпоративний рух, а співробітники VRP Consulting і члени їх сімей можуть в будь-який час приєднатися до активностей тематичних клубів: волонтерським, спортивним, туристичнии, творчим, стати спікерами вебінарів, брати участь в майстер-класах і, звичайно, «запалювати» на масштабних святах, які незмінно проводяться в компанії щороку.

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∗ представництво міжнародной IT-компаній VRP Consulting — ТОВ “Інфоклауд”.