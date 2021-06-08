Мрії здійснюються. UKRSIBBANK запустив сервіс Dreams, який допоможе українцям досягати мрій





Майже три чверті українців для реалізації своєї мрії збирають гроші або ж шукають підробіток. UKRSIBBANK BNP Paribas Group вирішив змінити ситуацію і дати можливість накопичувати на досягнення своїх цілей невимушено і з елементами гри. Для цього один з найнадійніших банків країни запропонував сервіс Dreams, який презентував в травні.

«Щастя – це задоволення зі змістом», – каже Алла Клименко, психологиня і експертка по щастю. Вона пояснює, що перша частина цього рівняння – відчуття того, що вам подобається ваше життя, а все навколо надихає вас. Друга ж, сенс, це цілі і мрії, до яких ми прагнемо. «Світ змінюється з кожним з нас, а мрії існують для того, щоб збуватися», – додає Клименко.

Саме з цією думкою UKRSIBBANK запустив новий сервіс з відповідною назвою Dreams.

Мрії + банк = успіх

Ідея сервісу Dreams народилася в Швеції – там однойменний стартап запустився в 2014 році. Його засновники спиралися на підходи одного з розділів психології, науки про поведінку, щоб допомогати людям зручно і планомірно керувати власними фінансами. Зокрема, збирати кошти для реалізації своїх цілей, інвестицій або погашення кредитів.

«Зазвичай банківські послуги одноманітні. Ми хотіли створити щось цікаве, змінити розуміння фінансових послуг, зробити приємний інтерфейс і надати людям корисні інструменти», – розповідає Хенрік Росвал, співзасновник і головний виконавчий директор Dreams у Швеції.

Створена ними технологія вийшла за межі Швеції – і вже допомогла майже півмільйону користувачів відкласти більше 440 мільйонів євро. Тепер вона доступна і в Україні, клієнтам UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Користувачі можуть легко знайти її в мобільному додатку UKRSIB online: сервіс отримав особливий інтерфейс з можливістю вибрати одну із запропонованих цілей або ж задати свою і підібрати для неї відповідну світлину.

«У нас в житті є чимало приводів загадувати бажання: від Нового року і днів народження до спостереження за зіркою, що падає. Ми постійно мріємо – і це чудово, адже мрії наповнюють наші життя сенсом», – говорить Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

За його словами, в UKRSIBBANK впевнені: слідувати своїм бажанням варто, щоб ставати краще, як і робити своїх рідних і близьких щасливішими.

Як працюють мрії

Костянтин Лежнін каже, що банк виходив з простої, але надійної схеми досягнення мрії. У ній всього три блоки: загадати свою мрію, визначити необхідну для її реалізації суму, рухатися до мети «невеликими, але впевненими кроками». За таким само принципом організований і сервіс Dreams.

Утім, на цьому його «фішки» не закінчуються. Один з основних способів накопичувати на реалізацію своєї мрії в сервісі – «сейфхаки». Це слово утворено від англійських «заощадження» і «лайфхак». Відповідно, це «хитрі» механізми того, як Dreams допомагають відкладати гроші і підказують, як можна заощадити. У додатку можна вибирати, яку суму відкладати щодня, щотижня або щомісяця.

Крім того, сервіс може зробити це за вас завдяки спеціально розробленим моделям. Наприклад, сейфхак «Комуналіті» відкладатиме певну суму раз на тиждень (як натякає назва, на оплату ЖКГ-рахунків). «День з/п» збереже частину доходу в день зарплатні. «Спорт на вулиці» пропонує займатися самостійно – і заощадити кількасот гривень на місяць. Є і разові акції – відмовився від кави «на вулиці» – відклав 50 гривень.

«Я тестую Dreams вже більше місяця. Так, як з цими алгоритмами, я ще не відкладав», -– зізнається Костянтин Лежнин. Його улюблені сейфхаки: «Автопілот», який регулярно зберігає необхідну частину грошей для досягнення мети, і «Містер Ікс», який щотижня відкладає випадкову суму з рахунку в зазначеному діапазоні величин (наприклад, від 50 до 700 грн).

Українці реалізують свою мрію

Українці продовжують мріяти, каже соціологиня Євгенія Близнюк, засновниця і директорка проєктів Corestone і Gradus. За даними досліджень, 70% жителів України мріють все життя, хоча чотири з десяти респондентів визнають, що за останні п’ять років стали менше мріяти.

В топі «матеріальних» мрій – фінансовий добробут, поїздки за кордон, а також власна нерухомість. З нематеріальних: здоров’я, мир, а також можливість самореалізуватися і жити цікаво. При цьому 70% опитаних говорять, що вони близькі до своєї мрії, але їм бракує коштів для її реалізації. І в цьому якраз може допомогти сервіс Dreams, впевнені в UKRSIBBANK, який практично «непомітно» збере необхідну суму на «рахунку мрії».

«Українці – дуже цілеспрямовані. Якщо вони поставили собі завдання, обов’язково його реалізують», – резюмує Євгенія Близнюк.