MSI дарит промокоды Steam на сумму до $140 за покупку комплектующих ПК

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Отличный подарок для тех, кто решил обновить себе ПК этим летом, дарит компания MSI. С 16 июня по 31 августа при покупке последних поколений процессоров AMD или Intel, в паре с материнскими платами MSI на чипсете Z490 или B550, можно получить Steam Code на сумму до $140 в подарок. Для того, чтобы получить максимальную сумму, необходимо будет докупить корпус и СВО.

В акции принимают участие:

Все процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и Intel 10-го поколения

Все материнские платы MSI на B550 и Z490 чипсете

Корпуса MSI серии Gungnir и Sekira

Системы водяного охлаждения MSI Core Liquid 240R/360R

Комплектующие можно приобрести как одним чеком, так и по-отдельности, но только у официальных магазинов-партнеров компании MSI: Brain, Telemart, Elmir, Rozetka, ITbox, Moyo, EXE.UA.

Для получения Steam Сode все покупки необходимо зарегистрировать на сайте MSI до 15 сентября. Со всеми возможными комбинациями комплектующих и условиями акции можно ознакомиться по ссылкам: ПК на базе Intel или ПК на базе AMD.

Акция работает на всей территории Украины, за исключением АР Крым и зоны проведения ООС.