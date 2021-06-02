MSI дарує кулер DeepCool GAMMAXX 400EX покупцям материнських плат В560
MSI запустила акцію на території України, завдяки якій покупці материнської плати MSI B560 у парі з процесором Intel Core 11-го або 10-го поколінь отримають кулер для процесора DeepCool GAMMAXX 400EX у подарунок.
У акції беруть участь такі материнські плати:
- MAG B560 TOMAHAWK WIFI
- MAG B560 TORPEDO
- MAG B560M MORTAR WIFI
- MAG B560M BAZOOKA
- B560M PRO
- B560M PRO-VDH
- B560M PRO-VDH WIFI
- B560M-A PRO
- B560M PRO-E
Для отримання подарунка необхідно придбати материнську плату і процесор «одним чеком» у одному з магазинів-партнерів MSI та зареєструвати покупку на сторінці акції — https://bit.ly/MSI_B560_promo.
Після успішної реєстрації подарунок буде відправлено протягом 21 дня з моменту закінчення акції. Пропозиція діє з 1 до 30 червня включно або поки подарунки є в наявності. Детальні умови акції доступні за цим посиланням.