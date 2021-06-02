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MSI дарує кулер DeepCool GAMMAXX 400EX покупцям материнських плат В560 P

MSI дарує кулер DeepCool GAMMAXX 400EX покупцям материнських плат В560

MSI дарує кулер DeepCool GAMMAXX 400EX покупцям материнських плат В560


MSI запустила акцію на території України, завдяки якій покупці материнської плати MSI B560 у парі з процесором Intel Core 11-го або 10-го поколінь отримають кулер для процесора DeepCool GAMMAXX 400EX у подарунок.

У акції беруть участь такі материнські плати:

Для отримання подарунка необхідно придбати материнську плату і процесор «одним чеком» у одному з магазинів-партнерів MSI та зареєструвати покупку на сторінці акції — https://bit.ly/MSI_B560_promo.

Після успішної реєстрації подарунок буде відправлено протягом 21 дня з моменту закінчення акції. Пропозиція діє з 1 до 30 червня включно або поки подарунки є в наявності. Детальні умови акції доступні за цим посиланням.

 

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