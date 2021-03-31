MSI дарує СВО MAG CoreLiquid 240R за покупку материнської плати Z590 з процесором Intel 11 Gen

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Представництво компанії MSI в Україні запускає цікаву акцію для всіх бажаючих зробити апгрейд до 11 покоління Intel. Вендор дарує продуктивне рідинне охолодження MAG CoreLiquid 240R покупцям материнської плати MSI Z590 у зв’язці з новим процесором Rocket Lake-S.

Щоб взяти участь у промо від MSI, необхідно в період із 30 березня до 13 квітня придбати акційні продукти «одним чеком» у магазинах-партнерах акції і зареєструвати їх на сторінці https://uapromo.msi.com/action/gift_to_mb_z590.

Обіцяні подарунки (рідинне охолодження MAG CoreLiquid 240R) будуть надіслані всім учасникам промо протягом 21 дня з моменту закінчення акції.

Ознайомитися з повними правилами і умовами промо можна за посиланням https://uapromo.msi.com/action/gift_to_mb_z590.