MSI дарує СВО MAG CoreLiquid 240R за покупку материнської плати Z590 з процесором Intel 11 Gen
Представництво компанії MSI в Україні запускає цікаву акцію для всіх бажаючих зробити апгрейд до 11 покоління Intel. Вендор дарує продуктивне рідинне охолодження MAG CoreLiquid 240R покупцям материнської плати MSI Z590 у зв’язці з новим процесором Rocket Lake-S.
Щоб взяти участь у промо від MSI, необхідно в період із 30 березня до 13 квітня придбати акційні продукти «одним чеком» у магазинах-партнерах акції і зареєструвати їх на сторінці https://uapromo.msi.com/action/gift_to_mb_z590.
Обіцяні подарунки (рідинне охолодження MAG CoreLiquid 240R) будуть надіслані всім учасникам промо протягом 21 дня з моменту закінчення акції.
Ознайомитися з повними правилами і умовами промо можна за посиланням https://uapromo.msi.com/action/gift_to_mb_z590.