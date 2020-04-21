MSI представляет лучшее сочетание: мини-ПК CUBI 5 и монитор PRO MP221

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Учитывая потребности потребителей, MSI анонсирует первый в мире энергоэффективный мини-ПК на базе процессора 10-го поколения Comet Lake от Intel®: CUBI 5. CUBI 5 имеет улучшенную вычислительную способность и функциональность по сравнению с аналогами на рынке.

Благодаря компактным размерам компьютер можно установить на мониторе PRO MP221 и создать действительно удобное рабочее место. С производительностью CUBI 5 и монитором PRO MP221 вам под силу любые задачи.

Маленький, но мощный – CUBI 5

CUBI 5 небольшой, однако его производительность обеспечивается мощным процессором (вплоть до Intel® Core™ i7 Comet Lake). Поэтому высокая вычислительная способность данного мини-ПК не вызывает сомнений и доступна для вас в любом месте и в любое время.

CUBI 5 поддерживает стандартное крепление VESA. Просто установите мини-ПК на заднюю панель монитора PRO MP221, чтобы скрыть его, и получите гораздо больше свободного пространства на рабочем столе.

CUBI 5 поддерживает внешний выключатель питания. Это очень удобно для пользователей, которые решили установить мини-ПК в определенном месте или визуально скрыть его. Теперь вам не нужно выгибаться и тянуться к выключателю – он всегда рядом (выключатель питания не входит в комплект).

Пользователям нужно открутить только 4 винта, чтобы заменить M.2 SSD, поставить модули памяти и получить доступ к слотам 2.5 «HDD / SSD. Теперь это так просто! Нужно больше выполненной работы? Много информации для просмотра? Не проблема! К CUBI 5 можно подключить два монитора, ведь он имеет 1 HDMI-порт и 1 DP-порт.

Универсальный разъем делает работу с CUBI 5 максимально комфортной и позволяет подключать любые USB-аксессуары.

PRO MP221 – это единственный профессиональный монитор для всех ваших потребностей.

С 21,5-дюймовым экраном и разрешением Full HD он станет важной частью любого рабочего места.

Программное обеспечение от MSI – ваш лучший друг для работы. Воспользуйтесь удобными функциями настройки цвета и разделения рабочей области, попробуйте другие особые приложения для мониторов MSI.

Особая конструкция дисплея с антибликовым покрытием уменьшает нагрузку на глаза и позволяет работать продуктивнее без вреда для здоровья.

Регулируемая конструкция подставки монитора PRO MP221 дает вам возможность найти лучшее положение для себя. Сядьте удобно и сосредоточьтесь на своей работе – почувствуйте максимальный комфорт.

Наслаждайтесь чистой и безопасной рабочей зоной, которую вам позволяет создать внутренний адаптер PRO MP221. Больше никаких проводов и внешних адаптеров.

CUBI 5 и PRO MP221, безусловно, лучший дуэт для работы и не только. CUBI 5 – мощный маленький компьютер, а PRO MP221 – надежный монитор. В сочетании они создают идеальный сетап для работы, учебы или игр.