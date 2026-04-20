Полмиллиона гривен за компьютер. Эта цифра звучит как стоимость б/у автомобиля, однако перед нами готовая сборка EVOLVE Lightning Powered_by MSI, где каждый компонент отобран с верхушки актуальных каталогов: флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z с 32 ГБ GDDR7, материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION и 128 ГБ оперативной памяти DDR5. Оправдывает ли такой ПК свой ценник, и кому он вообще нужен? Разбираемся на практике.

EVOLVE Lightning Powered_by MSI 499 999 грн. Плюсы: эксклюзивная и флагманская MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z; огромный запас рабочей производительности; тихая система охлаждения видеокарты; премиальная материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION; блок питания на 1600 Вт с солидным запасом для разгона; эффектный внешний вид. Купить в Telemart.ua Минусы: цена при минимальном игровом преимуществе с обычными RTX 5090; Ryzen 9 9950X3D уступает в играх младшим Ryzen 7 9800X3D / 9850X3D; Windows 11 Home поставляется без активации. Купить в Telemart.ua 9 /10 Оценка

Технические характеристики EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D (16 ядер / 32 потока, 4.3-5.7 ГГц, 128 МБ L3) Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB (GDDR7) Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION Оперативная память Kingston FURY Beast RGB 128 ГБ DDR5-5600 Накопитель Kingston FURY Renegade G5 3D NAND TLC 2 ТБ (NVMe PCIe) Система охлаждения MSI MPG CoreLiquid P13 360 Black (жидкостная, ARGB) Блок питания MSI MEG 1600W PCIE5 (Ai1600T PCIE5) корпус MEG MAESTRO 700L PZ Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 ОС Windows 11 Home (неактивированная тестовая версия) Цвет Чёрный

Сборка построена исключительно на компонентах MSI и Kingston. С точки зрения совместимости и целостности программного управления, такой подход позволяет не распылять внимание будущего счастливчика в попытке сбалансировать систему, подстраивая все под себя.

Кому-то блок питания на 1600 Вт может показаться избыточным, но учитывая пиковый аппетит MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB такой запас выглядит вполне оправданным. Поэтому можно не волноваться за то, что БП работает «на форсаже».Вся начинка собрана «под капотом» большого E-ATX корпуса MEG MAESTRO 700L PZ.

Весы показали, что EVOLVE Lightning Powered_by MSI весит добрых 32 килограмма! Поэтому начиная с этапа взвешивания — он уже абсолютный рекордсмен.





Внешний вид EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Сборка размещена в фактурном корпусе MSI MEG Maestro 700L PZ. Этот массивный алюминиевый mid-tower с габаритами 470 × 474 × 300 мм выполнен в черном цвете. Солидность в данном случае вполне коррелирует с немалым весом.

Главная его визуальная особенность заключается в сплошном изогнутом стекле из закаленного стекла, которое охватывает фронтальную и боковую части. Благодаря этому внутренние компоненты сборки полностью просматриваются, что и неудивительно, ведь здесь есть чем любоваться.

Глянцевая поверхность стекла склонна к бликам. Поэтому это стоит учитывать при выборе места для размещения ПК. Мне очень импонирует текстура самого корпуса, хотя черного цвета я стараюсь избегать. Тут уже чистый субъективизм.

Панель ввода/вывода расположена на верхней части и включает кнопки питания и перезагрузки, комбинированный аудиоразъем, два порта USB-A и один USB-C.

Всего в сборке установлено 10 вентиляторов. Три из них являются частью СРО видеокарты, еще три — в рамках системы охлаждения MPG CoreLiquid P13 360 Black.

Воздух попадает в корпус снизу с помощью опять же трех вентиляторов и выдувается соответственно через СРО и заднюю «вертушку», сверху которой красуется табличка: «Evolve LimitedPart». Не забыли и про оснащенные сетчатые фильтры.





Задняя часть скрывает продуманную систему кабель-менеджмента. За небольшой боковой панелью открывается солидное пространство. Там же и прячется специальный вентиляторный хаб, входящий в комплект поставки с материнской платой.

В MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION кабельные соединения выполнены в боковом формате, поэтому они не скрыты от глаз и заметны со всех сторон панорамного стекла. Хотя даже при большом количестве подключений сборка сохраняет опрятный вид. К тому же кабели черного цвета обычно «растворяются» в неоне вентиляторов и трех дисплеев внутри ПК.

Именно они в первую очередь привлекают внимание и создают «вау-эффект». На материнской плате присутствует эффектный и информативный Dashboard III. К тому же система жидкостного охлаждения также может похвастать встроенным экраном. Ну и вишенка на торте — восьмидюймовый дисплей самой MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z, на который будущие владельцы будут постоянно бросать взгляд.





Большой радиатор материнской платы украшает фирменный дракон MSI на глянцевой зеркальной поверхности. Каждый экземпляр корпуса имеет индивидуальную табличку с производственным номером на задней панели: нам достался номер 2417

Компоненты и интерфейсы EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Основой сборника служит MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION которая сама по себе стоит более 60 000 гривен и выпускается лимитированным тиражом в 1000 экземпляров. Она недавно уже попадала в прицел нашего редакционного обзора, но с более слабой конфигурацией.

Три килограмма чистого веса и E-ATX формат сразу намекают, что перед нами «витрина технологий». Силовая подсистема насчитывает 27 фаз (24+2+1) с технологией Duet Rail Power System.





Два массивных радиатора соединены тепловыми трубками и удерживают температуру VRM в пределах 45-50 °C даже после часового стресс-теста в AIDA64. Так что доступный «запас прочности» позволяет уверенно работать с Ryzen 9 9950X3D, оставляя пространство для оверклокинга.

Тип DDR5 Объем одного модуля 64 ГБ Форм-фактор DIMM Частота 5,6 ГГц CAS Latency (CL) CL36 Схема таймингов 36-38-38 XMP Поддержка профиля XMP 3.0 AMD EXPO Поддержка профиля AMD EXPO Напряжение питания 1.25 В Подсветка RGB (ASUS Aura Sync, RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync) Габариты 133.35 × 42.23 × 7.11 мм

Четыре слота DIMM поддерживают до 256 ГБ DDR5 с максимальной частотой 9000 MT/s в режиме разгона, но в нашем случае стоит две планки Kingston FURY Beast RGB общим объемом 128 ГБ, работающие в двухканальном режиме на частоте 5600 МГц

Этого достаточно, чтобы покрыть потребности как профессиональных сценариев, так и получить огромный запас на годы вперед для игровых прихотей. Материнская плата предлагает функцию Memory Boost и готовые пресеты таймингов в BIOS. В тестах я использовал «EXPO 2».





Для накопителей предусмотрено пять слотов M.2 непосредственно на плате (два из которых работают через линии процессора на скорости PCIe Gen 5). В EVOLVE Lightning Powered_by MSI стоит скоростной Kingston FURY Renegade G5 3D NAND TLC объемом 2 Тб. Он спрятан под фирменный радиатор с подсветкой.

Как мы помним из обзора MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION. В комплект к ней поставлялась карта расширения M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, которая добавляет еще два разъема PCIe 5.0. Но учитывая вертикальное размещение MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB, места для нее в сборке не нашлось.





Все три полноразмерных слота PCIe также перекрыты видеокартой, которая установлена в специальную рамку с райзером и «застрахована» от провисания благодаря массивной ножке. Таким образом в нашем случае конструкция MSI Steel Armor II с усилением слота для работы с тяжелыми видеокартами несет рудиментарную функцию.

Задняя интерфейсная панель содержит:





2 × USB4 Type-C (40 Гбит/с) с поддержкой Thunderbolt 4

5 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с)

8 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с)

Два контроллера Ethernet: Realtek RTL8126 (5 Гбит/с) и Marvell Aquantia AQC113CS (10 Гбит/с)

Wi-Fi 7 на базе MediaTek MT7927

Аудиосистема 7.1 на Realtek ALC4082

Кнопки USB BIOS Flashback, Clear CMOS и Smart Button

Программное обеспечение и BIOS

UEFI BIOS под названием CLICK BIOS X (емкостью 64 МБ) разделен на два режима. EZ Mode позволяет быстро изменить порядок загрузки, активировать профили AMD EXPO для автоматического разгона DDR5 или включить Precision Boost Overdrive. Advanced Mode открывает полный контроль над напряжением, частотами, таймингами памяти и профилями охлаждения.

Обновить прошивку можно двумя способами: через утилиту M-Flash непосредственно из интерфейса BIOS или с помощью кнопки Flash BIOS на задней панели.

MSI Center объединяет мониторинг системных параметров, обновление драйверов, управление подсветкой и регулировку производительности в едином интерфейсе. Программа также предлагает автоматическую установку драйверов, что упрощает первоначальную настройку.





Dynamic Dashboard III заслуживает отдельного упоминания. Дисплей над IO-панелью отображает температуры, частоты, уровень загрузки компонентов, а по желанию может показывать собственные изображения или эквалайзер. Во время POST-процедуры экран выводит диагностическую информацию, заменяя классическую LED-индикацию.

Сборка поставляется с неактивированной тестовой версией Windows 11 Home, поэтому лицензию будущий покупатель активирует самостоятельно.





Для управления MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z помимо MSI Center, можно использовать специальный Lightning Hub, работающий в браузере. Я загрузил его из магазина Microsoft Store

К тому же доступно специальное мобильное приложение. Поэтому настроить свою видеокарту теперь возможно даже со смартфона.

Рабочая производительность EVOLVE Lightning Powered_by MSI

AMD Ryzen 9 9950X3D в сборке EVOLVE Lightning Powered_by MSI является одновременно плюсом и минусом. Для рабочей производительности — это серьезный аргумент, но в гейминге целесообразнее остановиться на Ryzen 7 9800 X3Dили Ryzen 7 9850 X3D. Именно их мы обычно используем для тестирования компьютерных компонентов.

Ryzen 9 9950X3D сочетает 16 ядер Zen 5 с технологией 3D V-Cache. Вместе со 128 ГБ DDR5 эта конфигурация пригодится для ресурсоемких рабочих сценариев: рендеринга, компиляции, обработки видео и многопоточных вычислений.

В CPU-Z процессор набрал 895 баллов в single-thread и 17 151 балл в многопоточном режиме. Браузерный Octane 2.0 Plus зафиксировал 140 896 и 1 343 242 балла соответственно. WebXPRT 4 показал 452 балла, а Speedometer остановился на 42.

GeekBench 6 подтвердил высокую рабочую производительность: 3 404 балла в однопоточном и 22 577 баллов в многопоточном режиме. Тест памяти AIDA64 с профилем XMP продемонстрировал скорость чтения 76 264 МБ/с, записи 77 348 МБ/с и копирования 69 012 МБ/с при латентности около 79 наносекунд.

Cinebench R23 выдал 2 246 баллов в single и 42 724 балла в multi. В практическом рендеринге в программе D5 Render система справилась за 103 секунды, а Blender показал результат 16 694 балла. В 3DMark Steel Nomad зафиксировано 15 131 балл, а Time Spy достиг 23 865 баллов.

Система потребляет около 142 Вт в покое и до 1150 Вт под полной нагрузкой. В игровых сценариях процессор ограничивается отметкой 120-125 Вт, за исключением ситуации с компиляцией шейдеров.

Новый «Титан» — MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z

Интерфейс PCI-E Gen 5 x16 Техпроцесс 5 нм (TSMC) Графический процессор GB202 Пропускная способность памяти 1 817 ГБ/с Объем VRAM 32 GB GDDR7 Шина памяти 512-bit Ядра CUDA 21 760 Тензорные ядра 680 RT-ядра 176 Базовая частота 2017 МГц Boost-частота 2730 МГц Разъем питания 2 × 16-pin (12V-2×6) Энергопотребление (TGP) 800 Вт (OC BIOS) / 1000 Вт (Extreme BIOS) Дополнительно Жидкостное охлаждение, 360-мм радиатор, 8″ LCD-дисплей, 33-фазный VRM, двойной BIOS, USB-C для дисплея Габариты 260 × 150 мм Вес 2955 г (карта) / 4094 г (с радиатором) Занимает места 3 slots

MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z принадлежит к высшему звену линейки LIGHTNING, которую компания развивает уже почти 15 лет. Карта выпущена лимитированным тиражом в 1300 экземпляров. Тестовой сборке EVOLVE Lightning Powered_by MSI достался индивидуальный номер 0963.

В целом MSI позиционирует LIGHTNING Z на несколько ступеней выше своего текущего флагмана RTX 5090 SUPRIM Liquid SOC. Эта карта напрямую конкурирует с ASUS ROG Matrix RTX 5090 и GIGABYTE RTX 5090 AORUS Infinity.

Внешний вид LIGHTNING Z не похож ни на одну другую видеокарту. Фронтальную часть занимает большой 8-дюймовый LCD-дисплей (1280х800) с полноцветной матрицей, который фактически работает как дополнительный монитор в операционной системе

На него можно вывести видео, сенсорную информацию, собственные изображения или любой другой контент через утилиту Lightning Hub. Качество изображения высокое, разрешение достаточное для комфортного чтения показателей, хотя на глянцевой поверхности и заметны блики.

Вдоль верхней грани проходит LED-лента с ARGB-подсветкой, которая плавно загибается на заднюю часть карты и синхронизируется с экосистемой MSI Mystic Light.

Отвод тепла реализован через интегрированную систему жидкостного охлаждения «все в одном» с полноразмерным медным водоблоком, который контактирует не только с GPU, но и с модулями памяти GDDR7 и силовой подсистемой

Тепло отводится на 360-мм радиатор с тремя высокопроизводительными вентиляторами, которые питаются и управляются непосредственно от видеокарты без дополнительных кабелей. Помпа работает постоянно, даже когда вентиляторы остановлены в режиме Fan Stop, поскольку при резком скачке нагрузки до 1000 Вт задержка на запуск мотора могла бы привести к перегреву

В стандартном режиме 800 Вт уровень шума составляет около 30 дБА под полной нагрузкой, что делает карту одной из самых тихих среди всех RTX 5090, которые бывали на наших редакционных обзорах.

Силовая подсистема LIGHTNING Z рассчитана на экстремальные нагрузки. 33-фазный VRM для GPU управляется двумя контроллерами Monolithic Power Systems MP29816, а каждая фаза построена на DrMOS MP87661 с рейтингом 60 А.

Отдельный 7-фазный VRM питает память. Питание подается через два 16-контактных разъема 12V-2×6, каждый из которых рассчитан на 600 Вт. В стандартном режиме (OC BIOS) лимит мощности составляет 800 Вт, переключатель на корпусе активирует Extreme BIOS с лимитом 1000 Вт.

Не стоит и говорить, что именно производительность MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z интересовала меня больше всего в сборке, хотя и были сомнения по поводу полного раскрытия ее возможностей процессором AMD Ryzen 9 9950X3D.

Игровая производительность EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Игровые тесты проводились в трех режимах:

«Режим Rage» с абсолютным Ultra пресетом, классической растеризацией без апскейлинга и с Path Tracing, если игра его поддерживает;

4K с высокими настройками и DLSS Quality и генерацией кадров;

QuadHD с высокими настройками и DLSS Quality и генерацией кадров.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 сборка выдала 83 FPS в режиме чистой растеризации, 198 FPS в 4K с DLSS + FG и 293 FPS в QuadHD. Indiana Jones and the Great Circle продемонстрировал 65, 467 и 511 FPS соответственно, чего более чем достаточно даже для самых требовательных настроек.

Doom: The Dark Ages известный своей ультимативной требовательностью к железу, работал на 35 FPS в чистой растеризации. Пока что никакая видеокарта современности не способна покорить максимальный пресет Ultranightmare с трассировкой пути без помощи апскейлеров.

Если не гнаться за рекордами, то 326 FPS в 4K с помощью нейротехнологий — достойный результат, не говоря уже о 451 FPS в QuadHD.

Clair Obscur: Expedition 33 выдала 64 FPS без апскейлинга и 315 FPS в 4K с DLSS + FG на высоких настройках.

Counter-Strike 2 на низких настройках в FullHD достиг 796 FPS, что делает эту сборку мечтой денежных киберспортсменов. Я к ним не отношусь и обычно не отличаю 180 Гц от больших величин

EVOLVE Lightning Powered_by MSI против «Выбора редакции» — ПК 2025 года

Чтобы понять, за что именно доплачивает покупатель сборки за 500 000 грн, мы сравнили ее с мощным, но гораздо более доступным сетом на базе Ryzen 7 9800X3D и MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Именно они заняли свое место в «ПК 2025 года», который стал выбором редакции в предыдущих годовые итоги.

Рабочие бенчмарки демонстрируют ожидаемое преимущество старшего процессора в многопоточных сценариях. В CPU-Z multi-thread разница почти двукратная: 17 151 против 8 227 баллов, а в Cinebench R23 multi — 42 724 и 22 306 баллов соответственно. Octane 2.0 Plus в многопоточном режиме также логично отдает преимущество 32-поточному AMD Ryzen 9 9950X3D: 1 343 242 против 838 632 баллов.

бенчмарк Ryzen 9 9950X3D + MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z Ryzen 7 9800X3D + MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC CPU-Z Single: 895 Multi: 17 151 Single: 810 Multi: 8 227 Octane 2.0 Plus Single: 140 896 Multi: 1 343 242 Single: 132 807 Multi: 838 632 WebXPRT 4 452 436 GeekBench 6 Single: 3 404 Multi: 22 577 Single: 3 256 Multi: 18 023 Cinebench R23 Single: 2 246 Multi: 42 724 Single: 2 046 Multi: 22 306 D5 Render (сек.) 103 107 Blender 16 694 15 155 3DMark Steel Nomad 15 131 14 647 3DMark Time Spy 23 865 22 318

Однопоточная производительность отличается значительно меньше (в пределах 5-10%): 895 против 810 баллов в CPU-Z, 2 246 против 2 046 в Cinebench R23, 3 404 против 3 256 в GeekBench 6В D5 Render EVOLVE Lightning Powered_by MSI выполнил задачу за 103 секунды против 107 у сравниваемого сета.

Конкретно в этом случае даже многопоточность и скорость MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB не дают рассчитывать на существенный отрыв. Еще одно доказательство того, что «грубая» производительность не всегда масштабируется.

В блендере MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB Blender набрала 16 694 против 15 155 баллов с «обычной» MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. 3DMark Time Spy также на стороне «молнии», как и Steel Nomad.

В играх разница между сборками колебалась в диапазоне 5-10%. И хотя RTX 5090 LIGHTNING Z с заводским разгоном и Ryzen 9 9950X3D последовательно опережают связку 9800X3D + RTX 5090 SUPRIM SOC, я все же лично для себя лучше бы выбрал 9800X3D.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 при 4K с DLSS преимущество составило около 5%. Clair Obscur: Expedition 33 показал больший разрыв — около 8%. Forza Horizon 5 продемонстрировала десятипроцентную разницу. Почти так же, как и Silent Hill f со своими 9,5%: 162 против 148 FPS в 3840х2160.

В режиме чистой растеризации без DLSS обычно заметно наибольшую разницу, а вот DLSS и генерация кадров размывают тонкие грани ценных флагманов.

Температуры, энергопотребление и шум

Температура VRM материнской платы не превышала 45 °C даже при одновременной загрузке CPU и GPU. Поэтому, имея 1600-ваттный блок питания, можно рассчитывать на солидный запас для разгона.

Тем, кто не желает углубляться в ручную настройку частот и напряжений, пригодится технология PBO от AMD. Она автоматически управляет лимитами мощности процессоров Ryzen, динамически подбирая оптимальные параметры разгона.

При гейминге система работала стабильно и предсказуемо. Процессор потреблял не более 220 Вт под полной нагрузкой.

Максимальное энергопотребление MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z:

Furmark — 866 Вт;

3D Mark Time Spy — 860 Вт;

S.T.A.L.K.E.R. 2 — 580 Вт;

The Elder Scrolls IV: Oblivion — 710 Вт;

Indiana Jones and the Great Circle — 680 Вт;

Clair Obscur: Expedition 33 — 490 Вт;

Doom: The Dark Ages — 720 Вт;

Cyberpunk 2077 — 680 Вт.

Энергометр регистрировал кратковременные пики до 1150 Вт в моменты максимальной нагрузки EVOLVE Lightning Powered_by MSI. Именно поэтому блок питания MSI MEG 1600W PCIE5 является вполне оправданным компонентом для сборки такого уровня, оставляя запас для разгона. В режиме простоя система в целом нуждалась в 152 Вт.

Опыт пользования

Несмотря на ультимативность компонентов, опыт использования сборки оставил после себя двойственные впечатления. С одной стороны, перед нами вершина технологий, которая позволяет увидеть максимум во всех современных играх и прикладном программном обеспечении. В то же время вспоминается знаменитый принцип Паретто, который подходит и в данном случае.

На определенном этапе затраченные средства и ресурсы уже не играют существенного влияния на конечный результат. Это особенно заметно по сравнению с обычной топовой системой, которую мы выбрали в итогах 2025 года.

Со всем тем MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z — со всем тем MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z превосходное сочетание производительности и визуальной красоты. Ее встроенный дисплей действительно находит свое место в капризных сценариях энтузиастов, начиная от визуализации показателей системы и заканчивая функцией дополнительного дисплея.

Это тот случай, когда только внутри системного блока у нас 2 дополнительных дисплея, плюс дашборд на материнской плате.Хотел бы я себе именно такую конфигурацию? Наверное, что нет. Во-первых, если не используешь компьютер для каких-то серьезных задач по рендерингу или компиляции, то какой-то прикладной необходимости в Ryzen 9 9950X3D не вижу.

Ryzen 7 9850X3D, который работает в моем ПК, смог бы «выжать» больше FPS из RTX 5090 Lightning Z. Хотя для рабочей станции 32-поточный процессор выглядит целесообразнее.Для чистого гейминга сборка с 2025 года на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5090 SUPRIM SOC обеспечивает 90% производительности EVOLVE Lightning Powered_by MSI.

Разница в кадрах обычно не превышает 10%. А вот цена за них — почти 20% больше. Но чего не сделаешь ради ультимативности?

9 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 9.5 Сплошная панорамная панель, съемная секционная задняя стенка, эффектная подсветка, два дисплея и дашборд внутри корпуса. Качество сборки, материалы 9.5 Качественный cable-managment, корпус из анодированного алюминия, премиальные компоненты. Рабочая производительность 9.5 Почти ультимативная рабочая производительность благодаря Ryzen 9 9950X3D, 128 Gb DDR5. Игровая производительность 9.5 Превосходная игровая производительность, хотя несколько ограничена особенностями компоновки Ryzen 9 9950X3D. Энергоэффективность, шум 9 Возможно подстроить систему как угодно для баланса между производительностью, шумом и нагревом. Цена 7 Фанатам игровой производительности целесообразнее поразмышлять над обычными топовыми решениями.