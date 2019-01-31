MSI Украина увеличила гарантийный срок на игровые мониторы до трех лет и напомнила о возможности вручную включить поддержку технологии G-SYNC

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У MSI Украина есть сразу две хорошие новости для украинских пользователей. Во-первых, больше — всегда лучше, особенно когда дело касается гарантийного обслуживания техники. MSI Украина сообщает, что теперь все покупатели игровых мониторов этой марки смогут воспользоваться гарантийным обслуживанием на протяжении трех лет.

Условия будут распространяться как на новые модели, доступные к покупке в официальных магазинах-партнерах, так и на уже приобретенные товары.

Покупателям при этом не нужно будет делать никаких дополнительных действий — при обращении в сервисный центр с игровым монитором MSI гарантийный срок автоматически будет считаться равным 3 годам.

Ну и во-вторых, напоминаем, что недавно Nvidia выпустила обновление драйвера версии 417.71, которое позволяет пользователям мониторов с поддержкой Adaptive-Sync (включая технологию FreeSync) вручную включать G-SYNC. Все игровые мониторы MSI поддерживают AMD FreeSync, и их покупатели также смогут попробовать преимущества работы этой технологии в связке с видеокартой Nvidia.