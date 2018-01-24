Начались предварительные продажи полноэкранного смартфона UMIDIGI S2 Lite

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UMIDIGI S2 Lite с отличной ценой по условиям предварительной продажи $149,99 (с 22 января по 29 января) обладает флагманскими характеристиками. UMIDIGI S2 Lite оснащается металлической задней панелью, что делает его чрезвычайно прочным.

Смартфон поставляется с предустановленной стоковой версией Android (в планах обновление до Android 8.1), 8-ядерным процессором MTK, оперативной памятью объёмом 4 ГБ, полноэкранным 6-дюймовым дисплеем с соотношением 18:9. Он также оснащён аккумулятором большой емкости – 5100 мАч. Благодаря энергосберегающему процессору и оптимизированной новейшей операционной системе, производительность батареи будет лучше, чем у UMIDIGI S2 и UMIDIGI S2 Pro (доступен на Bannggod за $279,99).

На задней панели устройства вы также найдёте двойную камеру с 16-мегапиксельным и 5-мегапиксельным сенсорами от Omnivision, что является отличительной чертой серии UMIDIGI S2.

3D Face Unlock в UMIDIGI S2 Lite использует несколько новейших технологий, чтобы минимизировать возможность использования посторонними людьми фотографии или видео для разблокировки смартфона.

Вместе с тем, UMIDIGI S2 Lite поддерживает индивидуальную настройку системы LED уведомлений. Пользователи смогут выбирать между тремя цветами работы системы в зависимости от их предпочтений.

UMIDIGI предлагает UMIDIGI S2 Lite в двух вариантах цветового исполнения: красном и чёрном. Смартфон лишился звукового разъёма, но в комплект поставки включается аудио-адаптер для порта Type-C. Обычная цена UMIDIGI S2 Lite после фактического старта продаж составит $169, но при оформлении заказа во время предварительной продажи можно получить скидку $20. Ограниченный период времени действует льготная цена $149,99.

Присоединитесь к глобальным предварительным продажам UMIDIGI S2 Lite на Gearbest и узнайте больше о UMIDIGI S2 Lite на официальном сайте

Технические характеристики UMIDIGI S2 Lite: