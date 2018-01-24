Начались предварительные продажи полноэкранного смартфона UMIDIGI S2 Lite
UMIDIGI S2 Lite с отличной ценой по условиям предварительной продажи $149,99 (с 22 января по 29 января) обладает флагманскими характеристиками. UMIDIGI S2 Lite оснащается металлической задней панелью, что делает его чрезвычайно прочным.
Смартфон поставляется с предустановленной стоковой версией Android (в планах обновление до Android 8.1), 8-ядерным процессором MTK, оперативной памятью объёмом 4 ГБ, полноэкранным 6-дюймовым дисплеем с соотношением 18:9. Он также оснащён аккумулятором большой емкости – 5100 мАч. Благодаря энергосберегающему процессору и оптимизированной новейшей операционной системе, производительность батареи будет лучше, чем у UMIDIGI S2 и UMIDIGI S2 Pro (доступен на Bannggod за $279,99).
На задней панели устройства вы также найдёте двойную камеру с 16-мегапиксельным и 5-мегапиксельным сенсорами от Omnivision, что является отличительной чертой серии UMIDIGI S2.
3D Face Unlock в UMIDIGI S2 Lite использует несколько новейших технологий, чтобы минимизировать возможность использования посторонними людьми фотографии или видео для разблокировки смартфона.
Вместе с тем, UMIDIGI S2 Lite поддерживает индивидуальную настройку системы LED уведомлений. Пользователи смогут выбирать между тремя цветами работы системы в зависимости от их предпочтений.
UMIDIGI предлагает UMIDIGI S2 Lite в двух вариантах цветового исполнения: красном и чёрном. Смартфон лишился звукового разъёма, но в комплект поставки включается аудио-адаптер для порта Type-C. Обычная цена UMIDIGI S2 Lite после фактического старта продаж составит $169, но при оформлении заказа во время предварительной продажи можно получить скидку $20. Ограниченный период времени действует льготная цена $149,99.
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Технические характеристики UMIDIGI S2 Lite:
- Сеть: GSM (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA (850/900/1900/2100 МГц), FDD-LTE (Band 1, 3, 7, 20)
- Платформа: Pure Stock Android 7.0(Android 8.1 в Мае через ОТА)
- Дисплей: 6″, 1440х720 точек, стекло Corning Gorilla Glass 4
- Камера: Omnivision 16880, 16MP + 5MP F2.0,AF
- Фронтальная камера: 5 Мп
- Процессор: MTK MT6750T, 8xCortex-A53,1.5GHz, Octa Core
- Графический чип: ARM Mali-T860 MP2 650MHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Внутренняя память: 32 ГБ
- Карта памяти: microSD (до 256 ГБ), вместо второй nano-SIM
- GPS, ГЛОНАСС, Гироскоп
- FM-радио
- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
- USB Type-C
- 3D Face ID
- Сканер отпечатков пальцев
- Аккумулятор: 5100 мАч
- Размеры: 158.1×74.6×8.8 мм
- Вес: 186 г