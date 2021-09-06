Найсильніші кіберспортивні команди світу оголосили про підписання партнерської угоди з Kingston FURY





Американська компанія Cloud9 стала третьою професіональною кіберспортивною організацією, яка підписала згоду на партнерство з Kingston FURY – новим геймерським підрозділом та однойменним брендом світового лідера технологічних рішень та пристріїв пам’яті – компанією Kingston Technology Company, Inc. Раніше про співпрацю з каліфорнійським гігантом повідомили Team Liquid и Virtus.pro.

Генеральний менеджер Virtus.pro Сергій Гламазда зазначає: «Virtus.pro та Kingston FURY об’єднує прагнення бути найкращими у своїй справі та прагнення допомогти геймерам у досягненні їхніх цілей. На кожне тренування, виграний матч та чемпіонство впливає ефективність «заліза», і ми впевнені, що партнерство з Kingston FURY допоможе нам здобути нові титули та написати ще більше успішних сторінок для історії клубу».

Коментуючи підписання угоди, старший директор із маркетингу Kingston Крейг Тілмонт підкреслив, що Kingston як і раніше турбується про кіберспорт та розвиток ігрової спільноти, а тому розробляє продукти з урахуванням специфічних потреб геймерів і технічних ентузіастів.

«Ми з радістю готові співпрацювати з найяскравішими кіберспортивними командами світу та забезпечити їх всеосяжною підтримкою, на яку вони завжди можуть розраховувати, тепер – із Kingston FURY. Незалежно від того, чи ви є учасником кіберспортивного товариства або ж просто хочете грати, як ваші улюблені гравці з Virtus.pro, Team Liquid та Cloud9, Kingston FURY допоможе вам досягнути суттєвих переваг над суперниками й отримати максимум вражень від процесу гри», – заявив Тілмонт.

Угоди Kingston FURY з командами, підписані літом 2021-го, гарантують прихильникам кіберспорту найрізноманітніші інтеграції, створення ексклюзивного відеоконтенту, чисельні акції й подарунки, а також різносторонню технічну підтримку команд від американського розробника.

Зокрема, пристрої DRAM Kingston FURY, презентовані компанією Kingston Technology, відомі за брендом HyperX, – тепер офіційна пам’ять Virtus.pro, Team Liquid и Cloud9. Відповідно, їх установлять на ігрові системи складів CS:GO, DOTA2 та інших дисциплін.

Наразі Kingston FURY презентує моделі пам’яті DDR3 та DDR4 лінійок Renegade, Beast та Impact.

Незабаром стартує продаж нового покоління оперативної пам’яті – DDR5.

Доступна інформація вже на сайті: kingston.com.