Накопичувачі SkyHawk виводять відеоспостереження на новий рівень





Коли ви встановлюєте вдома чи в офісі систему відеоспостереження, особливу увагу потрібно приділити накопичувачам, оскільки це може не тільки допомогти у критичній ситуації, а навіть врятувати життя. Камери будуть слугувати очима системи, а накопичувачі SkyHawk головним мозком.

Наш бренд Seagate зібрав для вас накопичувачі SkyHawk, які створювали спеціально для систем відеонагляду на будь-який бюджет. Модельний ряд налічує продукцію для відеоспостереження ємністю від 1 ТБ до 18 ТБ.

На всіх них є мікропрограма ImagePerfect, що забезпечує безперебійне цілодобове отримання відеозображення з 64 HD-камер одночасно!

Крім того, користувачі жорстких дисків SkyHawk ємністю від 4 ТБ можуть контролювати працездатність системи за допомогою інструменту Seagate SkyHawk Health Management, що аналізує сотні параметрів продуктивності обладнання для визначення стану жорсткого диска, наприклад такі її параметри як температура і рівень вібрації. Алгоритми контролюють параметри працездатності і, при необхідності, рекомендують проведення додаткової діагностики або здійснення резервного копіювання. У разі збою жорсткого диска додатковий сервіс Seagate забезпечує відновлення даних.

Саме ці моделі (від 4 ТB) ми розглянемо детальніше:

SkyHawk 4 TB (ST4000VX007)

Бюджетний варіант з накопичувачів SkyHawk, проте це не означає, що ціна впливає на якість продукту. До системи спостереження можна під’єднати одразу декілька таких накопичувачів. Відповідає вимогам RoHS у Китаї та Європі. Найкраще — цей накопичувач може писати інформацію цілодобово, а не 8 годин 5 днів на тиждень, як дешеві аналоги. Хоч це і найбюджетніший накопичувач з оглядового модельного ряду, він витримує в три рази вище навантаження, ніж накопичувачі для настільних систем.

Drive Design — Заповнений повітрям корпус.

Швидкість передачі даних — до 190 МБ/с.

Кеш — 64 МБ.

Вартість SkyHawk 4 TB складає близько $ 105.

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SkyHawk 6 TB (ST6000VX001)

Зберігайте ще більше даних відеоспостереження. Накопичувач SkyHawk на 6 TB спроєктований для цілодобового відеонагляду з мережевих та цифрових відеореєстраторів. HDD цього рівня має здатність працювати з великою кількістю циклів перезапису, тому обираючи SkyHawk ви обираєте надійність. Продовжують стабільну роботу навіть при перепаді температур.

Drive Design — Заповнений повітрям корпус.

Кеш — 256 МБ.

Вартість SkyHawk 6 TB складає близько $ 180.

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SkyHawk AI 8 TB (ST8000VE000)

Якщо ваш бюджет дозволяє придбати накопичувач, починаючи з пам’яті місткістю 8 ТВ, всі вони матимуть вбудований штучний інтелект (АІ). Будьте на 100% впевнені, що у вас не зникне жоден кадр. Хоч це і не бюджетний накопичувач, але його використовують не тільки для систем відеоспостереження в офісах та підприємствах, а й вдома. Ідеально підходить для популярних сьогодні RAID-масивів і мережевих відеореєстраторів.

Drive Design — Заповнений повітрям корпус.

Кеш — 256 МБ.

Вартість SkyHawk AI 8 TB складає близько $ 240.

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SkyHawk AI 16 TB (ST16000VE002)

Обираючи між звичайним накопичувачем та SkyHawk AI 16 TB, вибір буде блискавично швидким. Датчики ротаційної вібрації, низьке енергоспоживання і тепловіддача забезпечують стабільні показники продуктивності (навіть, якщо ви вирішите встановити декілька дисків в один корпус).

Drive Design — Заповнений гелієм корпус

Кеш — 256 МБ.

Вартість SkyHawk AI 16 TB складає близько $ 490.

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SkyHawk AI 18 TB (ST18000VE002)

Найбільша місткість пам’яті для зберігання, яку зараз пропонує SkyHawk – це 18 ТВ. Якщо ви під’єднали декілька камер спостереження, у цій ситуації економити на накопичувачі точно не варто. Якщо купувати дешевий накопичувач, без потрібних сертифікацій та гарантій, він може згоріти від перенавантаження. З SkyHawk AI 18 TB вам це точно не страшно.

Drive Design — Заповнений гелієм корпус

Кеш — 256 МБ.

Вартість SkyHawk AI 18 TB складає близько $ 700.

Для забезпечення якісної та тривалої роботи вашої системи відеоспостереження, потрібно поставитися серйозно не тільки при виборі камер. Тому рекомендуємо обрати SkyHawk, оскільки вони показали свою надійність при будь-яких погодних умовах, при перепадах напруги та інших непередбачуваних ситуаціях.

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Офіційним дистриб’ютором продукції бренду Seagate є компанія АСБІС-Україна.