Новинки от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже в продаже в магазине eStore.ua





2020 год принес не только негативные изменения, но также были за этот период и важные положительные моменты.Так, компания Apple, под конец 2020 года, презентовала новую серию оригинальных и ультрасовременных гаджетов: iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Новые модели айфонов сразу же сумели завоевать признание и доверие потребителей на украинском рынке. Но это закономерно. Ведь iPhone 12 и iPhone 12 Pro так долго ждали поклонники по всему миру. Apple имеет статус флагмана в мире индустрии диджитал – технологий. Нет смысла анализировать статистику, но многие бренды наверняка бы позавидовали успеху и результативности работы Apple. Сегодня эта компания – краеугольный камень, лидер, который задает направления в своей сфере. Вот основные приоритеты и качества в деятельности Apple:

Стильный современный дизайн;

Разработка и внедрение новейших диджитал – технологий;

Безупречное качество;

Надежность и долговечность.

Для всех, кто готовит подарки себе или близким в канун зимних праздников, покупка новенького iPhone 12 или iPhone 12 Pro — подарок, который будет радовать каждый день. Ведь именно в этот период купить новые модели айфонов можно по более вкусной цене, заглянув в магазин eStore.ua.

Какие преимущества покупки iPhone 12 или iPhone 12 Pro в магазине eStore.ua:

Новые модели всегда в наличии; Огромные скидки на новые модели; Консультационная помощь; Большой опыт работы на рынке; Предоставление гарантий.

Дизайн и краткое описание новых моделей iPhone 12, представленных в магазине eStore.ua

Для создания новой серии были привлечены популярные дизайнеры, которые использовали принципиально новый подход.

Внешний вид iPhone 12 отличается от своих предшественников невероятно стильным, уникальным оформлением. При чем, в этих моделях отчетливо прослеживается стиль iPad Pro, созданы уникальные инновационные камеры, OLED-дисплей, 5G.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro смотрятся очень дорого и фешенебельно. На смену круглым рамкам пришли рамки прямые. Весит такой айфон меньше, да и выглядит он намного тоньше. Стекло, из которого выполнены новые модели, имеет более совершенное покрытие из керамики (Shield). Это обеспечивает его надежную защиту от повреждений. Визуально сразу же можно отличить новые модели от прежних. Модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro — уникальные, безаналоговые, совершенно свежие и современные. Существует также ряд отличительных характеристик, с которыми Вы можете ознакомиться, заглянув на сайт eStore.ua

Касательно ценовой политики: iPhone 12 можно купить в Украине за 28 – 29 тысяч гривен, а вот стоимость iPhone 12 Pro выше – до 40 тысяч гривен. Но если Вы поторопитесь, то сможете купить новую модель айфона с большой скидкой в магазине eStore.ua.

Обновленный имидж, стойкая репутация и лидирующая позиция Apple позволяют сделать определенный вывод: в преддверии нового года iPhone 12 и iPhone 12 Pro стали символами грядущего 2021 года, при помощи которых владелец гаджета может проявить свою уникальность, подчеркнуть свой статус и отменный вкус.