Новогодние подарки от Prestigio





Ура, прощай, високосный 2020 год! Мы в ожидании чуда и позитивных изменений. За это время наша жизнь колоссально изменилась: люди научились работать дистанционно, не забывать защитную маску и вообще заботиться о своем здоровье.

Что же лучше подарить на Новый год 2021 друзьям, близким, коллегам? В этой подборке мы продемонстрируем инновационные разработки от бренда Prestigio – полезные презенты за умеренные деньги!

Идея подарка для друга, девушки, коллег

Зимой греют не только улыбки и приветствия, но и глинтвейн, который никак не создать, не открыв бутылку с вином. Чтобы делать это быстро, аккуратно и самостоятельно, подарите автоматический винный штопор Prestigio. Конструкция поможет справиться с бутылкой без особых усилий! Для этого необходимо просто приложить штопор, нажать на кнопку, несколько секунд – и можно разливать любимый напиток в емкость для глинтвейна или в бокалы! Практичный и современный автоматический штопор избавит от лишних хлопот и станет настоящей находкой как для домашней вечеринки, так и для массового мероприятия, ведь с его помощью можно открыть до 80 бутылок без подзарядки!

В подарочный комплект входят: нож для срезания фольги, аэратор и вакуумная пробка. Одну из пяти моделей можно приобрести по ссылкам. Не медли, акционная цена действует только до 27.12.2020!

https://rozetka.com.ua/search/?text=Prestigio+%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80&producer=57

https://comfy.ua/catalogsearch/result/index/cat/944?q=+%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80+Prestigio&search_provider=anyquery&strategy=vectors_extended%2Czero_queries

2020 научил водителей контролировать скорость (помним о системах фото- и видеорегистрации нарушений ПДД, которые начали действовать 1 июня 2020). Женщины обычно не нарушают скоростной режим, однако помощник, контролирующий ситуацию на дороге под углом 120°, записывающий через две камеры все, что происходит перед и за вашей машиной, и помогающий в парковке, нужен каждой леди за рулем.

Видеорегистратор-зеркало Prestigio Roadrunner 450GPSDL имеет идеальный дизайн, абсолютно незаметнен, управляется с помощью сенсорного экрана и голоса и идеально вписывается в интерьер салона авто. Это – находка для вашей подружки, которая приобрела авто или имеет такое намерение.

https://rozetka.com.ua/240862987/p240862987/

Идея подарка для меломана

Громкая вечеринка, пикник или тихий вечер дома – музыка всегда окружает нас. Имея под рукой портативную колонку Prestigio Superior мощностью 60 Вт и звучанием 360°, всегда можно за несколько минут создать настроение себе и окружающим, где бы ты ни был. Установленный в TWS-колонке аккумулятор позволяет ей работать до 10-ти часов без подзарядки. Собирайте компанию и отдыхайте, – приятное звучание гарантированно.

Мультимедийная колонка Prestigio Superior – это превосходное качество звука. Она проигрывает глубокие басы в разных тональностях, позволяет расслабляться под классику или отрываться под любимые рок-композиции. На верхней панели колонки расположены сенсорные датчики, которые используются для управления устройством. Однократным нажатием на кнопку «Воспроизведение / Пауза» можно включить песню или поставить трек на паузу. В дополнение к Bluetooth 5.0, поддерживается технология NFC, предназначенная для обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии. Подключать или отключать колонку от смартфона через Bluetooth в считанные секунды.

https://rozetka.com.ua/prestigio_pss111sbk/p260915076/

https://comfy.ua/portativnaja-akustika-prestigio-superior-60w-black-pss111sbk.html

Следующая новинка, Prestigio Supreme, это воплощение технологического магнетизма, который всего за секунду объединяет две 8-ваттные колонки, позволяя получить мощный 16-ваттный звук. Если хотите насладиться звуком, заполняющим пространство, установите две колонки в разных углах комнаты, а если нужно мощное звучание, то объедините их в одну. Соединяются колонки благодаря мощным магнитам, моментально притягиваясь друг к другу.

Емкий аккумулятор, встроенный в колонку, гарантирует до 15 часов звучания любимых треков. Подберите крутой плейлист, соберите хорошую компанию и отрывайтесь по полной! Зарядка устройства осуществляется с помощью универсального порта USB Type-C.

https://rozetka.com.ua/prestigio_pss116sbk/p260921101/

https://comfy.ua/catalogsearch/result/index/cat/306?q=+Prestigio+Supreme&search_provider=anyquery&strategy=vectors_extended%2Czero_queries

Идеальный подарок для владельца iPhone, Apple Watch, AirPods

Беспроводная зарядная станция ReVolt A1 может заряжать сразу три устройства: AirPods, Apple Watch и любую модель смартфона, поддерживающего стандарт Qi. Просто зафиксируйте гаджеты на станции и занимайтесь своими делами, пока они подпитываются. ReVolt A1 способна быстро зарядить ваш смартфон по мощности до 10 Вт, сэкономив ваше время. Заряжать смартфон можно прямо в чехле толщиной до 4 мм, в вертикальном или горизонтальном положении – на скорость зарядки это не влияет. Основа для гаджетов прорезиненная и противоскользящая, что не дает им упасть со станции.

https://rozetka.com.ua/prestigio_pcs101a_sg/p158396141/

https://comfy.ua/catalogsearch/result/index/cat/301?q=+prestigio+revolt&search_provider=anyquery&strategy=vectors_extended%2Czero_queries

Graphene PD Pro – это настоящая находка для тех, у кого часто разряжаются устройства. Благодаря внешнему аккумулятору на 20 000 мАч, вы сможете зарядить не только смартфон, наушники или Bluetooth-колонку, но и даже ноутбук! К тому же, можно заряжать сразу три гаджета одновременно.

Уникальность внешнего аккумулятора Graphene PD Pro в использовании перспективной на рынке графеновой технологии, которая не позволяет батареи перегреться даже при быстрой подзарядке и увеличивает срок службы девайса втрое по сравнению с обычными внешними аккумуляторами.

Graphene PD Pro с функцией беспроводной подзарядки совместим со всеми гаджетами, поддерживающими стандарт Qi. Для пополнения заряда батареи вам не понадобятся никакие провода – достаточно просто приложить устройство к портативному аккумулятора.

Подзаряжайте свои гаджеты максимально быстро с Graphene PD Pro! Ускоренное подзарядки ноутбуков на мощности 45 Вт и других устройств на мощности 18 Вт позволяет мгновенно восстановить запас энергии, когда это необходимо. Сам Graphene PD Pro заряжается всего за 100 минут.

https://rozetka.com.ua/search/?text=Prestigio+graphene&producer=57

Идея для друга на моноколесе, электросамокате или велосипеде

Безопасность и фан – так можно охарактеризовать этот современный рюкзак с 13,9-дюймовым LED-экраном, который можно подсоединить к смартфону или планшету через специальное приложение и менять дизайн рюкзака по своему образу, стилю или настроения. Установите на дисплее любое изображение, GIF, текст или создайте свою собственную уникальную анимацию.

Благодаря свето-возвращающие элементы и яркому дисплею с разрешением 64х64 рюкзак LEDme Prestigio привлечет внимание водителей к вам и ваших детей на дороге в темное время суток и при плохих погодных условиях. Нужно спрятать документы или деньги? Застежку-молнию рюкзака полностью скрыто для предотвращения краж. Также используйте расположенную на спинке скрытую карман с застежкой-молнией, которая защитит от посторонних ваши ценные вещи. Чувствуйте себя в безопасности с LEDme!

https://rozetka.com.ua/search/?text=Prestigio+ledme&producer=57

https://comfy.ua/catalogsearch/result/index/cat/294?q=+prestigio+ledme&search_provider=anyquery&strategy=vectors_extended%2Czero_queries

Бизнес-идея!

Мы уверены, что в 2021 году откроются все рестораны и кафе, которые простаивали во время пандемии. Чтобы вернуть к ним посетителей, Prestigio предлагает новинку, девайс нового поколения – скрытую встроенную в столешницу зарядку Prestigio Revolt A2 (5 Вт) и Prestigio Revolt A3 (10 Вт).

С помощью станции Revoit A2 можно зарядить смартфон, наушники и любые другие гаджеты, которые поддерживают универсальный беспроводной стандарт Qi. ReVolt A2 точно оценят все, кто забывает взять с собой зарядку, но хочет оставаться на связи в течение дня.

ReVolt A3 работает на мощности 10 Вт, позволяя заряжать устройства максимально быстро именно тогда, когда это необходимо. В то же время вам больше не понадобится кабель, который вечно путается, и блок питания, ведь зарядная станция является беспроводной.

https://rozetka.com.ua/search/?text=Prestigio+revolt

Новый год приближается, все в ожидании чуда. Надеемся, что эта подборка поможет вам найти полезный подарок для родных и друзей! Пусть мечты сбываются!