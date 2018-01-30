Новый проект от Colobridge: закрытый онлайн шопинг-клуб, где продают оборудование со скидкой до 90%

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Немецкий корпоративный хостинг-провайдер Colobridge в декабре 2017 года запустил новый проект — Colobridge Shopping Club. Это единственный шопинг-клуб для бизнеса, который продает оборудование со скидками до 90 процентов и помогает клиентам решить их задачи.

Преимущества новой модели продаж

При помощи сервиса Colobridge Shopping Club компании смогут покупать серверное и сетевое оборудование от мировых брендов со скидкой до 90 процентов.

Генеральный директор компании Кирилл Марченко рассказал, в чем отличие новой модели от аналогичных программ: «Бизнес-модель нашей компании выстроена вокруг решения конкретной бизнес-задачи клиента “под ключ”; именно этим подходом мы руководствовались при создании нового онлайн шоппинг-клуба — наша цель не в том, чтобы продать ту или иную “железку”, а в том, чтобы помочь клиенту успешно и эффективно решить стоящие перед ним задачи».

Специалисты Colobridge будут сопровождать клиента на всех этапах работы с их оборудованием: с момента покупки и установки до полного решения бизнес-задач клиента.

Купив железо, компании могут установить его в дата-центрах Colobridge во Франкфурте-на-Майне.

О компании:

Компания Colobridge GmbH основана в 2010 году. Немецкий корпоративный хостинг-провайдер при помощи собственной платформы во Франкфурте-на-Майне обеспечивает функционирование IT-систем среднего и крупного бизнеса Восточной Европы. Команда Colobridge разработала проектно-сервисную модель работы, ориентированую на предоставление потребителю высококачественного оборудования и решение бизнес-задач клиента. За 7 лет работы на рынке телекоммуникационных услуг компания создала себе надежную репутацию в глазах клиентов и партнеров.