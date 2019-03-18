Новый рекорд Gazer в Украине

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Сегодня британская компания Gazer установила новый рекорд в секторе автомобильных мультимедийных систем. На данный момент, в Украину поставлено более 420 модификаций эксклюзивных головных устройств, что, фактически, покрывает весь модельный ряд всех марок автомобилей в стране.

На сайте компании появилось сообщение с изображением новых устройств со значительно обновленным пользовательским интерфейсом и текстом – NEW Universe (Новая Вселенная). Айдентика интерфейса подчеркивает изгиб футуристической планеты с уникальными иконками приложений. NEW Universe – это способ открыть для себя новые возможности автомобиля, как новый мир, соответствующий современным технологиям.

Так что же нового?

Основным отличием обновленных устройств стало наличие восьмиядерного процессора и четырех гигабайт оперативной памяти. Так же, новинка отличается от предыдущих моделей наличием Android 8 на борту с возможностью обновления ПО. Все модели серии CM6 теперь оснащены IPS экраном, что фактически кладет на лопатки большинство мультимедийных устройств на рынке автоэлектроники. Большим и приятным бонусом будет наличие всех необходимых кабелей и переходников, в том числе и CAN блоков, если они необходимы в данной модели авто. Этот факт говорит о том, что время установки системы будет сокращено до минимума.

CarPlay

Вместе с поставкой новых мультимедийных систем, наконец-то удалось реализовать функцию CarPlay (в зависимости от модели). На сегодняшний день, мультимедийные устройства Gazer являются единственными в Украине устройствами с официальной сертификацией, так что для любителей яблочной продукции список Must Have немного расширился.

Персональный выбор приложений

Большинство штатных устройств в авто уже имеют предустановленный навигатор, однако водители все чаще используют мобильный телефон для решения навигационных задач, так как штатные навигаторы, которые, зачастую, не имеют ежедневных обновлений.

Вопрос с пробками или же новыми улицами будет решен окончательно, а любая поездка станет комфортной и точной с такими программами навигации как Waze, Google Maps, Navitel и др. Благодаря наличию Play Market, осуществляется возможность установки большинства сторонних приложений и игр, что фактически не ограничивает пользователя в полной персонализации устройства. YouTube, Chrome, Facebook, Gmail, Viber и многие другие популярные приложения возможно установить напрямую в головное устройство.

Можно «поклацать» online?

Так же уникальной новинкой стало то, что абсолютно любой заинтересованный пользователь, перед покупкой, сможет детально ознакомиться с пользовательским интерфейсом online. На официальном сайте указаны две ссылки, перейдя по которым перед клиентом открывается полный интерфейс с возможностью перехода по всем вкладкам устройства. Подобная инновация раскрывает возможности мультимедийных систем и позволяет полностью погрузиться в функции головного устройства Gazer.