Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

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Спутниковые каналы закодированы. Что теперь делать зрителям спутникового ТВ, как не потерять доступ к любимым телеканалам?

Новости спутниковых телеканалов в Украине неутешительны для телезрителей, которые получали ТВ-сигнал через спутник. Каждый официальный телевизионный оператор Украины с 28 января этого года должен предоставлять телевизионные услуги легально, а пользователям придется платить ежемесячно абонплату за услуги ТВ.

Какие каналы ТВ закодировали?

СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ; 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН ТВ, Бигуди; Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм; Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Кодирование спутникового сигнала имело цель улучшить качество ТВ-контента и искоренить пиратство. Сейчас трансляция канала будет происходить в лучшем качестве и без перебоев: уже сейчас большинство каналов, которые подлежали кодированию, показываются в HD-качестве. Для этого были введены новые параметры спутникового ТВ, а именно – кодирование новых частот украинских каналов. Например, некодированные частоты украинских каналов 2019 позволяли мошенникам устанавливать тюнеры на бесплатный прием каналов платного ТВ.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Пользоваться услугами, которые предоставляет только официальный телевизионный оператор – приобрести новый тюнер и оформить подписку. Также можно подключить кабельное, цифровое ТВ, смотреть интернет ТВ, например, IPTV украинские каналы. Телевидение онлайн отличается огромным количеством преимуществ: бесплатное подключение, возможность смотреть любимые каналы онлайн где угодно и когда угодно.

Как смотреть ТВ через Интернет? Достаточно иметь доступ в Интернет и любое смарт-устройство, например, планшет. Можно открыть в браузере сервис интернет-телевидения или установить приложение для просмотра ТВ онлайн. Один из вариантов – сервис Ланет.TV — официальный телевизионный оператор. Кроме 3-х платных пакетов, один бесплатный – /PROMO. Вы можете смотреть в прямом эфире фильмы, сериалы или смотреть каналы онлайн в записи, ставить их на паузу и многое другое.

В Ланет.TV вам будут доступны: родительский контроль, уникальные каналы (например, только с фильмами), прямые трансляции с транспортных узлов Киева, клиентский сервис 24/7, бонусная программа, промокоды на ТВ-услуги и тому подобное. Вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие с Ланет.TV вполне легально и максимально выгодно.