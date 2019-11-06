Офис Sky Floor. Технология или искусство?





Sky Floor — премиальный офис нового типа. Мы построили его потому, что до нас эту высоту никто не взял.

Какие офисы премиум-класса выбирает сегодня успешный айтишник, инвест-банкир или серьезный аграрий? Ответ по началу не кажется сложным. Однако проведя встречи с представителями этих профессий, мы выявили немалое количество болей, на которые сегмент столичной коммерческой недвижимости отвечает сегодня с большим трудом. Инвесторы в рынок недвижимости попросту не поспевают за динамикой запросов, поступающих из этих быстрорастущих отраслей.

Собственник айти-компании создает продукт, генерирует прибыль, успешен и стоит дорого. Он ездит по миру по приглашению западных коллег, посещает арт-офисы компаний Гугл, Амазон и понимает, что давно заслуживает и может позволить себе этот класс качества. Но куда ему пригласить западных коллег в ответ? Местный рынок недвижимости слабо генерирует креатив, не дорабатывает комфорт рабочего пространства и сетевую безопасность, не понимает, что офис айтишника это инструмент. А инструмент должен быть не пафосным, а изящным и технологичным как его ноутбук.

Инвест-банкир знает себе цену не меньше и в придачу к сетевой безопасности, молниеносному интернету для торговых алгоритмов добавит категории престижа и индивидуального шика. Офисы в бизнес-центрах “Парус” или “Гулливер” может снять любой из его коллег и это давно не так примечательно, это просто как у всех. Его истинный ареал обитания что-то индивидуальное: пентхауз над городом или офис Аксельрода из сериала «Миллиарды» — такое идеально впишется в картину. Место его работы, как предмет искусства, существующий в единственном экземпляре — это проекция развитой личности, осознавшей свою значимость.

Готов ли наш рынок удовлетворить естественные запросы современных украинских Джобсов и Аксельродов? Ответ в большинстве случаев окажется отрицательным.

Техническое задание Sky Floor было предельно понятным: соответствовать всем этим запросам. Чтоб пазл офиса мечты сложился воедино, потребовалось три простых составляющих: уникальность, дизайн, технология.

Уникальность. Чтобы сделать офис особенным, пришлось подняться в небо. Мы решили строить так высоко, как только возможно. Пространство офиса в 250 кв. метров находится на Печерске на высоте 40-го этажа с круговым панорамным видом на Киев, откуда на респектабельные бизнес-центры “Парус” и “Гулливер” можно посматривать свысока. Это, конечно, не сто этажей небоскребов Нью-Йорка, но высотной недвижимости в Киеве нет изначально, поэтому здесь мы на самой вершине, а город внизу. С высотой и удачным расположением к сторонам света мы получили бонус — инсоляция. Наука доказала, что высокий уровень инсоляции резко повышает продуктивность работы сотрудников, а солнце здесь целый световой день: встает из-за Днепра и садится далеко за проспектом Победы. Это самый высокий офис страны.

Дизайн. Что делает офис особенным помимо расположения? Мы поставим на кон стоимость немалой месячной аренды офиса, что на всеукраинском архитектурном конкурсе “Интерьер Года” офис Sky Floor легко возьмет титул. Авторский проект от Lauri Brothers, футуристичные ресепшн и подиумы в виде облаков — все транслирует идею чистоты, света и воздуха. Чистота и экологичность в современных трендах, и здесь не оставляет ощущение, что паришь на облаке. Дизайн именно об этом — Sky Floor переводится как «Небесный этаж». Работать на облаке придется в позиции древнегреческих богов, посматривая на город далеко внизу. Хотя в этой обстановке нельзя просто сесть и работать — разве что вдохновенно творить!

Технология. Что делает офис особенным помимо локации и дизайна? Современными решениями умного дома наполнила офис компания U-Smart. Sky Floor перестал быть просто красивым помещением, он стал гаджетом, рабочим инструментом. Здесь все работает на оптимизацию, комфорт, экономию времени и средств. Вы контролируете со смартфона все системы: видеоизображение, климат, освещение, отопление, музыку. Утром сами поднимутся роллеты, установится температура по локациям, негромко включится музыка, чтобы работники смогли выпить свой утренний кофе — так плавно начнется рабочий день согласно программам-сценариям. Офис сам засыпает, просыпается и настраивается под предпочтения хозяев, давая возможность контроля массы параметров из любой точки мира, где есть интернет. За сетевую безопасность отвечают Aruba и Fortinet — этих слов айтишникам достаточно для спокойного сна.

На вопрос, вынесенный в название статьи, каждый может ответить по-своему. Очевидно, офис Sky Floor нужно один раз увидеть, чтобы понять — это синергия искусства и технологии, и появление подобного проекта событие знаковое. Он устанавливает высокую планку техно-визуальной эстетики в премиальном офисном строении, и если через время в стране станут появятся офисы достойные украинских Джобсов и Аксельродов, то миссию Sky Floor можно считать удавшейся.

Сайт проекта: https://www.sky-floor.space