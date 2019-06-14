OnTaxi обновили сайт. Появилась онлайн-форма заказ с картой





Сервис OnTaxi обновил сайт. У клиентов появилась возможность заказывать авто прямо с главной страницы в режиме онлайн, указав адреса, класс и опции. Маршрут визуализируется прямо на карте, а стоимость просчитывается мгновенно в зависимости от выбранного города и класса авто.

Это уже третий способ заказа авто в OnTaxi. К мобильному приложению и короткому номеру 2000 добавился сайт. При этом профиль в приложении синхронизируется с профилем на сайте. И следить за ходом выполнения заказа и движением водителя можно, как в приложении, так и на сайте.

В десктопной версии сайта выбрать точки маршрута можно, как из выпадающего текстового списка, так и по клику на карте. При этом первый клик — это выбор точки А, второй — В и так далее. Если же Вы хотите изменить маршрут, то это можно сделать очень быстро. Любая точка маршрута перемещается, если зажать ее левой кнопкой мыши и оттянуть в нужно место. После этого перестраивается маршрут и меняется стоимость поездки.

Чтобы выбрать в качестве способа оплаты платежную карту или бонусы, необходимо авторизоваться по номеру телефона до нажатия на кнопку “Заказать такси”. После авторизации все доступные способы оплаты, которые есть в приложении, станут возможными и через сайт.

Напомним, что ранее OnTaxi опубликовали свое исследование о том, куда киевляне едут в пятницу.