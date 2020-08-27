ОРРО А52 – Eldorado рекомендует бюджетный смартфон для школьников

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Стремительная популярность видео и фото-контента среди школьников в соцсетях сделала смартфон предметом ежедневного обихода. Поэтому сложно представить современного ребенка со старой мобилой, которая работает на EDGE. Но возникает вопрос, стоит ли тратиться на дорогостоящий гаджет, если, к примеру, школьник будет использовать его для общения в соцсетях и собственных экспериментов с видеороликами и фоточками. И если для старшеклассников смартфон — это уже элемент имиджа, то для учеников младшей и средней школы отлично подойдет гаджет средней ценовой категории. Рассмотрим смартфон ОРРО А52, который, по нашему мнению, является прекрасной альтернативой дорогим смартфонам.

Как выглядит

Глянцевый корпус смартфона представлен в двух цветах — черном и белом. Обратите внимание, что на глянце остаются отпечатки, поэтому здорово, что в комплекте со смартфоном уже идет качественный силиконовый ЭКО чехол, а на экран уже наклеена защитная пленка. Учитывая, что ОРРО А52 — это бюджетная модель, то производитель не использовал при ее создании дорогостоящих материалов. Корпус сделан из пластика, но качественного пластика, что однако это совершенно не удешевляет внешний вид гаджета.

Что касается функций защиты, то датчик для распознавания отпечатков пальцев находится прямо на кнопке питания с правой стороны. Громкость регулируется двумя клавишами на левой грани смартфона.На нижнем торце находится аудио-разъем, USB Type-C и внешний динамик.

Что с экраном?

Благодаря 6,5-дюймовой диагонали и разрешению Full HD+ смартфон обеспечивает высокую четкость изображения. Яркость дисплея подстраивается под освещение, видимость не теряется даже на солнце. На смартфоне идет заводская защитная пленка, которую легко можно заменить на защитное стекло.

В гаджете есть умная боковая панель ColorOS 7.1 – это собственная экранная ячейка, предназначенная для хранения и быстрого доступа ко всем нужным приложениям, например, наушникам.

Как быстро работает?

Смартфон оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, конфигурация которого включает Kryo 260 (4 ядра Cortex-A73 с частотой 2,0 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц), графический процессор Adreno 610, модем Х12, процессор обработки изображений Spectra 165 и цифровой сигнальный процессор Hexagon 686.

Объем операвтики в гаджете — 4 гб, накопительной памяти — 64 ГБ. Предусмотрено использование двух nanoSIM и MicroSD. В гаджете стоит Android 10 с уже упомянутой фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Гаджет работает достаточно быстро и без задержек, интерфейс даже с набором установленных программ не дёргается и корректно реагирует на все манипуляции.

Из плюшек — в смартфоне есть модуль Wi-Fi 5, поддерживается 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

Что с функциональностью камер?

В смартфоне предусмотрено четыре модуля основной камеры:

Основной модуль размером 12 Мпикс, диафрагмой f/1.7, 1/2.8»/1.25um

Ультраширокоугольный модуль имеет размер 8 Мпикс, f/2.2, 1/4»/1.12um.

Два вспомогательных модуля — сенсор глубины на 2 Мпикс, f/2.4, 1/5»/1.75um и портретный объектив, который также имеет размер 2 Мпикс, f/2.4, 1/5»/1.75um.

Основной модуль может записывать видео в Full HD и 4K с частотой 30 кадров в секунду и этого вполне достаточно для школьников, которые только осваивают возможности современных смартфонов.

Основная камера делает качественные снимки при хорошем освещении. Есть ночной режим Ultra Night 2.0, который работает как с основной камерой, так и с сверхширокоугольной.

Если говорить про сверхширокоугольную камеру, то снимки получаются с небольшим шумом и немного теряется детализация, но в целом перспективу объекта передать можно.

Фронтальная камера оборудована алгоритмом AI SelfieTune, который сглаживает кожу и сохраняет естественные формы.

Кроме того, OPPO A52 поддерживает Anti-Shake видео режим, этот режим обеспечивает более четкое и стабильное изображение. Новая функция видео с широким углом и видео с замедлением 120 кадров в секунду облегчает запись роликов, где в кадре есть активное движение.

На сколько хватит заряда?

Мощность аккумулятора составляет 5000 мАч и его заряда хватает на целый день и даже два при умеренном использовании. Если же играть в игры или смотреть видео Youtube, то автономной работы хватит на пару часов меньше. Блок питания в 18 Вт в течение 45 минут заряжает гаджет на 50%.

OPPO A52 подойдет не только для школьников младших классов, но и для людей, которые рассматривают покупку второго смартфона для собственного пользования. Стоимость в 4999 грн вместо 5999грн станет приятным дополнением ко всем выше перечисленным плюшкам смартфона и не разорит ваш бюджет. Если вы решили приобрести такой смартфон для себя, стоит задуматься над покупкой качественной гарнитуры, которую можно будет использовать не только в комплекте с рассматриваемой моделью смартфона, но и с другими гаджетами.

Например, наушники ОРРО Enco W51 оборудованы системой шумоподавления звука ANC, которая благодаря трем встроенным микрофонам способна подавлять шум до 35 дБ. Кроме того, гарнитура оснащена новым двухъядерный чипом, Bluetooth 5.0, защитой от воды и пыли IP54 и режимом низкой задержки звука (94 мс). Автономной работы Enco W51 хватит на 4 часа. Зарядить гаджет можно как с помощью беспроводного стандарта Qi, так и используя стандартный порт USB-C. Синхронизировать наушники с любым смартфоном ОРРО можно благодаря ColorOS, которая, кстати, есть и в описываемой модели ОРРО А52.

Современный рынок смартфонов открывает широкие возможности для пользователей с любым уровнем доходов. При этом, порой стоит задуматься над выбором смартфона от не самого разрекламированного производителя. Часто в таких гаджетах функционал не уступает производительности разрекламированных производителей, а цена гораздо приятнее. Широкий выбор гаджетов представлен в интернет-магазине бытовой электроники Eldorado.ua: гарантия, доставка, рассрочка и много других вкусных плюшек для наших дорогих клиентов.