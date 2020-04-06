Первая конференция Таглит в сфере ИТ в Украине!





Международный проект «Таглит», который с 1999 года знакомит молодых людей с еврейскими корнями с культурой и традициями Израиля – дарит еще одну возможность для своей целевой аудитории. Речь идет о бесплатном участии в конференции на актуальную тему информационных технологий, который состоится в Киеве в середине августа.

Что такое Таглит

Таглит в переводе с иврита означает «открытие». Проект предлагает бесплатную 10-дневную образовательную поездку в Израиль для молодежи 18-32 лет с еврейскими корнями. Идея о предоставлении подарка в виде поездки в Израиль изначально принадлежала еврейским филантропам Чарльзу Бронфману и Майклу Стейнхардту. Они верят, что каждый молодой еврей по праву рождения (Birthright) должен иметь возможность посетить родину своих предков. За более 20 лет деятельности, стараниями Таглита Израиль посетили свыше 700 тысяч молодых евреев из 67 стран. За десять дней незабываемого путешествия участники знакомятся или заново открывают для себя историю еврейского народа и современный Израиль, учатся понимать и ценить его. Участников поездки сопровождают их израильские ровесники — солдаты и студенты.

Таглит – это путешествие, меняющее жизнь!

Цель мероприятия

Современный мир – это мир ИТ-технологий. Один из наиболее частых вопросов, которые задают участники проекта из стран СНГ – это вопрос о том, как можно проходить стажировку или работать с израильскими компаниями тем, у кого есть образование в сфере ИТ. В такое непростое время для всего мира Таглит не может оставаться в стороне от талантливых людей еврейского происхождения и снова дарит возможности! А именно – развить свои способности и найти им достойное применение в сотрудничестве с лидирующими израильскими ИТ-компаниями, которые уже много лет сотрудничают с проектом Таглит.

Для кого проводится конференция

Мероприятие проводится для инженеров и программистов, выпускников высших учебных заведений в Украине, а также студентов в этих сферах, которые заканчивают свое образование через год или два. Также приглашаются программисты, окончившие профессиональные курсы ИТ и работающие в данной сфере более двух лет. Обязательным условием участия является наличие еврейских корней (как минимум бабушка или дедушка – еврейского происхождения).

Что ожидает участников

В программе мероприятия запланированы доклады топ-спикеров, информация о достижениях Израиля из первых рук, общении в формате нетворкинга, а также круглый стол, в ходе которого все желающие смогут напрямую задавать вопросы на все интересующие темы. А главной изюминкой предстоящего события будет возможность напрямую подать резюме в ведущие израильские ИТ-компании.

Первая IT-конференция Таглит – уникальная возможность найти работу своей мечты!

Конференция состоится 16 августа в гостинице Хаятт в центре Киева.

Регистрация проводится на сайте: https://seminar.taglitua.com/

После подачи заявки регистрации, в течении нескольких дней наш представитель для проверки правильности заполненных данных. Все, кто был принят на конференцию, получат личное пригласительное письмо в течении недели.