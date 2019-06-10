Portmone.com запустил Apple Pay для клиентов e-commerce

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С 06.06.2019 все интернет-магазины и онлайн-сервисы, использующие платежный сервис Portmone.com, получили возможность подключения приема платежей с помощью Apple Pay. Сервис уже доступен на сайтах таких компаний как Новое Время, Domino’s Pizza, GoodWine и прочих.

Таким образом представители украинского бизнеса смогут не только упростить процесс оплаты своих товаров и услуг, расширить круг покупателей за счет пользователей устройств Apple, но и использовать самые инновационные и безопасные платежные решения в мире.

В чем преимущества Apple Pay для бизнеса?

Apple Pay — система платежей от компании Apple для бесконтактной оплаты в магазинах, а также для онлайн-оплаты на сайтах и в мобильных приложениях интернет-торговцев. Использование Apple Pay призвано значительно улучшить пользовательский опыт, упростить процесс онлайн-оплат и повысить конверсию — веб-ресурсов на 8-30%, а мобильных приложений — до 100%.

Преимущества Apple Pay для покупателей

Помимо очевидных преимуществ внедрения Apple Pay для бизнеса, система максимально удобна и безопасна для покупателей:

больше нет необходимости постоянно вводить реквизиты платежной карты — достаточно один раз добавить её в “мобильный кошелек” после чего процесс покупки будет сведен к двум кликам

пользовательские данные находятся под максимальной защитой, благодаря использованию методов шифрования и токенизации к которым нет доступа ни у одного приложения, а для выполнения любой транзакции требуется подтверждение личности с помощью Face ID, Touch ID или пароля;

процесс покупки становится максимально быстрым и понятным, что позволяет экономить время.

Как подключить Apple Pay от Portmone.com?

Запуск Apple Pay компания Portmone.com реализовала совместно с “Райффайзен Банк Аваль”, одним из крупнейших украинских банков-эквайеров, при этом в процессе подключения уже находится еще несколько банков-партнеров.

Для прямой интеграции метода Apple Pay в приложение или на сайт необходимо выполнить такие шаги:

зарегистрироваться и пройти проверку в системе Apple Pay;

выполнить техническую интеграцию с Apple Pay API;

выполнить техническую интеграцию с Portmone API;

протестировать работу системы на разных устройствах;

запустить платежи.

Более простой метод подключения Apple Pay, без дополнительной интеграции с Apple API, возможен путем включения дополнительного способа оплаты на платежной странице Portmone.com. Больше информации по интеграции находится тут.

Напомним, что в настоящее время Portmone.com позволяет подключить не только Apple Pay, но и такие платежные инструменты как Google Pay, Privat24, Visa Checkout и Masterpass, подать заявку на подключение которых можно перейдя по ссылке https://www.portmone.com.ua/b2b_dash/signup.