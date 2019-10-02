PREDATOR GAMING DAY крокує до Львова!





Після Дніпра подія для фанатів геймінгу від Аcer Predator та COMFY переїздить за 1000 кілометрів до міста Лева.

Друга подія сезону 2019 року відбудеться 5 жовтня о 12:00 у ТРЦ «Forum Lviv», м. Львів, де на вас чекають запеклі баталії у CS:GO, турнір з FIFA 2020, випробування навичок в Dota2, демо-зона з надпотужними ноутбуками від Predator Helios 700 до неймовірного монітора Predator X35, а також можливість спробувати Acer Mixed Reality та ще багато цікавинок!

Для фанатів кіберспорту запрошені секретні гості, які будуть анонсовані вже незабаром у групі події в Facebook.

Усі переможці ігрових дисциплін під час заходу отримають гарантовані подарунки від Acer Predator та COMFY, а також серед всіх, хто гратиме в ігрових зонах, будуть розіграні сертифікати загальною вартістю 300 000 грн. знижок на придбання ігрових ноутбуків у COMFY.

Підписуйтесь на подію, щоб не проґавити всі цікавинки, та приходьте з друзями!

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