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PREDATOR GAMING DAY крокує до Львова! P

PREDATOR GAMING DAY крокує до Львова!

PREDATOR GAMING DAY крокує до Львова!


Після Дніпра подія для фанатів геймінгу від Аcer Predator та COMFY переїздить за 1000 кілометрів до міста Лева.

Друга подія сезону 2019 року відбудеться 5 жовтня о 12:00 у ТРЦ «Forum Lviv», м. Львів, де на вас чекають запеклі баталії у CS:GO, турнір з FIFA 2020, випробування навичок в Dota2, демо-зона з надпотужними ноутбуками від Predator Helios 700 до неймовірного монітора Predator X35, а також можливість спробувати Acer Mixed Reality та ще багато цікавинок!

Для фанатів кіберспорту запрошені секретні гості, які будуть анонсовані вже незабаром у групі події в Facebook.

Усі переможці ігрових дисциплін під час заходу отримають гарантовані подарунки від Acer Predator та COMFY, а також серед всіх, хто гратиме в ігрових зонах, будуть розіграні сертифікати загальною вартістю 300 000 грн. знижок на придбання ігрових ноутбуків у COMFY.

Підписуйтесь на подію, щоб не проґавити всі цікавинки, та приходьте з друзями!

#predatorgaming #comfy #acer

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