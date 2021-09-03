Predator запрошує на свій стенд на Comic Con Ukraine 2021





Незабаром — 4 та 5 вересня — відбудеться фестиваль Comic Con Ukraine 2021 — наймасштабніша подія року для шанувальників поп-культури та комп’ютерних розваг. Компанія Acer, один з постійних учасників фестивалю, запрошує відвідувачів до ігрової та демо зони геймерського бренду Predator.

На гостей чекає безліч активностей та сюрпризів, головний з яких – спеціальна гостя фестивалю акторка Гелена Манковська, що втілила образ Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village. Гостями стенду Predator цього року стануть відомі блогери та стримери Эрик «Shoke» Шоков, Диана «Captain Diana Rice» та Артур «ZLOY», які будуть доступні для живого спілкування з фанами.

Шанувальники комп’ютерних ігор матимуть змогу взяти участь конкурсах, розіграші призів, турнірі 1-на-1 та випробувати новітні конфігурації продуктивних ігрових ноутбуків. Модельний ряд преміальних ігрових станцій Predator буде представлений моделями Triton 300 SE та Triton 500 SE у тонких металевих корпусах з потужними графічними картами NVIDIA. Моделі Predator Helios 300 та Helios 500 з вдосконаленим підсвічуванням RGB продемонструють ефективне охолодження і непересічну швидкодію. Доступні ігрові ноутбуки Nitro для широкого загалу геймерів представлятимуть оновлені 15,6-дюймові Nitro 5 AN515-57 та 17,3-дюймові Nitro 5 AN517-54.

До уваги відвідувачів на стенді будуть представлені сучасні ігрові монітори Nitro VG2 та Predator XB3 із частотою оновлення до 280 Гц, а також ігрова кабіна Predator Thronos Air для безкомпромісного занурення у ігрові світи. Майстри образотворчого мистецтва зможуть ознайомитися з творчими можливостями ноутбуків ConceptD, призначених для художньої творчості.

Також зустрічайте спеціальних гостей стенду Predator на фестивалі Comic Con Ukraine 2021:

⭐️ Діана «Captain Diana Rice» – 4 вересня о 13:00

⭐️ Артур «ZLOY» – 4 вересня о 17:30

⭐️ Михайло «Olsior» – 5 вересня о 14:00

⭐️ Ерік «SHOKE» – 5 вересня о 17:30

Фестиваль Comic Con Ukraine 2021 відбудеться 4 та 5 вересня на території київського арт-заводу «Платформа». Початок заходу о 12:00.